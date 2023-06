Avec le but le plus rapide de l'histoire de la compétition, Manchester City remporte la FA Cup face à Manchester United (vidéos)

Les Skyblues avaient entamé cette finale de la meilleure des manières face aux Red Devils. Il ne fallait pas arriver en retard puisque Ilkay Gundogan a ouvert la marque après seulement… 12 secondes de jeu !

Sur un service de Kevin De Bruyne de la tête après un long dégagement d’Ortega, le capitaine des Citizens plaçait les siens aux commandes et inscrivait du même coup le but le plus rapide pour une finale de FA Cup, battant le record de Louis Saha datant de 2009. Le Français avait ouvert la marque après 25 secondes de jeu à l’époque.

Les Citizens étaient bien partis dans cette finale mais laissaient peu à peu revenir leurs homologues de Manchester dans la rencontre. Ainsi sur une phase qui semblait anodine, Grealish effleurait le ballon de la main dans sa surface. Appelé par la VAR, l’arbitre accordait un penalty pour les Red Devils. Un penalty transformé dans la foulée par Bruno Fernandes. (1-1, 33e).

Si le rythme baissait ensuite, Manchester City appuyait à nouveau sur la pédale d’accélérateur dès le retour des vestiaires. Et sur un nouveau service de Kevin De Bruyne, Gunodgan inscrivait son deuxième but, à nouveau grâce à une volée lointaine (2-1, 51e).

Les Citizens contrôlaient globalement la suite de la rencontre et n’étaient plus vraiment inquiétés par les hommes d’Erik ten Hag à l'exception d'un énorme cafouillage dans les arrêts de jeu. Ils auraient également pu inscrire un troisième but avec Haaland ou (encore) Gundogan mais l’efficacité a manqué.