Les Diables rouges à l'étranger: Januzaj et Basaksehir rejoignent Batshuayi en finale de la Coupe de Turquie

Ankaragucu a ouvert le score à la 11e minute par l'intermédiaire du Gambien Ali Sowe, et les Stambouliotes ont égalisé en 2e période avec Serdar Gurler (61e). Alors que la qualification semblait en main, Ankaragucu est revenu dans le match avec un but du Grec Anastasios Chatzigiovanis (90e), tout juste sorti du banc. Basaksehir s'en est finalement sorti avec une réalisation en prolongation de Philippe Paulin Keny (109e). Nihad Mujakic (Ankaragucu) a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé (97e).