One for All sur Amazon Prime: les Diables en toute intimité, Lukaku révèle qu'il a un deuxième enfant

Rencontrés à Madrid et à Milan, avant et après la dernière Coupe du monde au Qatar, les trois joueurs, interviewés séparément, se présentent autant sur le côté privé que sur le côté sportif. Il y est question du début de carrière, des transferts, des doutes, mais aussi de cette élimination au premier tour du Mondial.

Côté privé, on retrouve Courtois dans sa salle des trophées, à Madrid, et Witsel, qui évoque son intérêt pour l’immobilier – “j’ai acheté mon premier appartement à dix-huit ans, sans l’accord de mes parents. Mon père ne m’a plus parlé pendant deux ou trois mois”, glisse-t-il. Lukaku, très discret sur sa vie privée, évoque quant à lui sa paternité. C’est une petite surprise : on apprend en effet que le joueur de l’Inter Milan est papa d’un deuxième enfant, Jordan (1 an). Roméo, l’aîné, a quatre ans.

Thibaut Courtois dans sa salle des trophées à Madrid. ©Neo Studios

Produit par Neo Studios, et diffusé sur Amazon Prime à partir de ce mercredi, le documentaire est scindé en quatre épisodes : un par joueur puis un dernier en forme de bilan de la Coupe du monde.

Lukaku a pensé arrêter l’équipe nationale

Installé dans son appartement milanais, Romelu Lukaku explique qu’à bientôt 30 ans, qu’il a fêté le 13 mai dernier, il a réfléchi à interrompre sa carrière en équipe nationale. Il avait déjà émis l’idée après la Coupe du monde 2018, pour d’autres raisons. Cette fois, la raison est d’ordre physique. Pour être à la Coupe du monde, il a dû surmonter les blessures.

”Je ne veux pas que mon corps s’épuise, explique-t-il. Cela m’a fait réfléchir, je me demandais si je devais laisser tomber ou non.” Il a évoqué l’Euro 2024 comme dernier grand tournoi, pour avoir, de cette manière, participé à trois Coupes du monde (2014, 2018, 2022) et à trois Euros (2016, 2020, 2024).

Thibaut Courtois, lui, se fixe la Coupe du monde 2026 comme dernier grand objectif. Quant à Axel Witsel, au moment du tournage du documentaire, il pensait encore être appelé en sélection. Il ne l’est plus et a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale, il y a dix jours. “Je préfère ne pas en parler, ce n’est pas le moment”, a-t-il expliqué lors d’un rendez-vous médiatique organisé pour la présentation du documentaire.

L’instabilité de la Coupe du monde

Le dernier épisode est un bilan de la Coupe du monde, quittée au bout d’un premier tour décevant (victoire contre le Canada, défaite contre le Maroc et partage contre la Croatie). L’une des interrogations qui a accompagné la fin de parcours des Diables a été l’ambiance au sein du groupe belge, et notamment la vive altercation entre Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne après le match contre le Maroc, rapportée par le journal français L’Équipe.

Axel Witsel et Romelu Lukaku sont revenus sur la Coupe du monde au Qatar. ©Neo Studios

Les trois Diables assurent qu’il ne s’est rien passé. Mais cela a créé un climat d’instabilité et a pu influencer le groupe, qui n’avait guère abordé la compétition dans un esprit positif, en raison des réserves qui entouraient ses dernières prestations. On comprend, surtout, qu’une discussion aurait pu être menée, plus tôt dans le tournoi.

Au sujet de Roberto Martinez, l’ancien sélectionneur, les joueurs disent tout le bien qu’ils en pensent, mais laissent filtrer l’idée, répandue, d’une forme de routine. Romelu Lukaku explique : “Je pense qu’il aurait dû plus nous pousser. Un joueur doit pouvoir recevoir les critiques de son entraîneur.” Witsel, lui, note : “Je pense qu’il a été très gentil avec nous. Il aurait pu être plus dur après certains matchs.”