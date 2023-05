Vanzeir de retour aux affaires en MLS après sa suspension pour propos racistes : “Certains n’ont pas envie de lui réserver un bon accueil”

Après avoir été écarté par son club et suspendu par la Major League Soccer, Vanzeir avouera plus tard le mot prononcé : 'monkey', soit singe. “Il y a une faute, l’arbitre siffle et se dirige vers les joueurs qui sont au sol, s’est justifié l’ancien Unioniste. À ce moment-là, je suis encore en train de marmonner à moi-même à propos de l’arbitre. Ensuite, je dis le mot ‘monkey’ (singe). Mais dans le sens ‘what a monkey’, quel clown, quel imbécile. Parce que je pense qu’il prend la mauvaise décision.”

Mais cela ne passe pas. Le sujet est très sensible aux USA. Les associations de supporters poussent leurs membres à quitter le stade avant que le match suivant ne commence. En amont, le club travaille à la réconciliation. Les résultats s’y prêtant, le coach, Gerhard Struber, est viré un mois plus tard, peu après le retour aux entraînements collectifs de Dante Vanzeir. “C’est l’un des pires débuts de saison des Red Bulls. Mais au niveau du classement, c’est très serré”, constate Jonathan Faherty, porte-parole de la Viking Army, qui compte 350 membres, l’une des trois associations de supporters des Red Bulls, regroupées dans le Southward, avec l’Empire Supporters Club et Torcida 96. “Lors des deux dernières saisons, nous avons vraiment construit de bonnes relations entre les trois clubs. On travaille ensemble et on est solidaire sur les différents sujets.”

guillement Ses explications et ses excuses semblaient vraiment sincères.

Dante Vanzeir fait profil bas et amende honorable mais l’affaire n’a pas arrangé la situation après un début de saison pourri. “Les dirigeants se sont montrés aussi transparents que possible, assure le professeur d’histoire de 40 ans. On a eu un meeting avec Dante, qui a eu l’occasion de s’expliquer, comme les dirigeants. Évidemment, les trois clubs de supporters estiment que ce qui a été dit n’aurait pas dû l’être ; les clubs sont multiculturels (différentes couleurs, races, religions), ce qui explique que nous parlions d’une voix au sujet de cette affaire. Nous devions montrer que nous n’avons pas apprécié ce qu’il s’est passé.”

Jonathan Faherty, l'un des leaders de la Viking Army. (JOHN PERD) ©John Perd

Histoire et racisme

Le Diable rouge s’est justifié en disant qu’il avait dit 'monkey' (singe) en pensant 'clown', par rapport à une décision arbitrale. “Beaucoup d’entre nous étaient vraiment fâchés, continue Jonathan Faherty. L’important pour nous était de voir à quelle vitesse la MLS allait traiter le dossier. Nous avons eu des informations sur ce qui se déroulait dans l’équipe et en coulisses. À la Viking Army, nous sommes contents de la manière dont le club a géré les événements. Ce terme, il n’aurait pas dû le prononcer. Je comprends les ramifications historiques d’une telle référence. Ses explications et ses excuses semblaient vraiment sincères. En Belgique, cela se dit peut-être et cela veut dire une chose, mais aux USA, ce n’est pas la même signification. Les dirigeants veillent à ce que les jeunes joueurs comprennent ce qu’une expression peut dire ici, et cela peut différer de leur pays.”

guillement On va voir comment il performe sur le terrain et en tant qu’être humain. S’il peut réussir sur ces deux niveaux, il peut être un joueur de soccer phénoménal et devenir même une meilleure personne.

Samedi donc, Dante Vanzeir pourrait jouer face au CF Montréal, à domicile. “Si Vanzeir joue, il y aura un mélange de réactions. Certains membres du club n’ont pas envie de lui réserver un bon accueil. D’autres sont prêts à lui donner une seconde chance. Ce qui sera intéressant à observer, c’est la réaction du Southward si Vanzeir marque. Je ne peux pas prédire la manière dont cela se passera. S’il marque, je vais fêter le but mais ce serait aussi intéressant de voir la réaction de ses équipiers. Certes, on a quitté le stade prématurément après l’incident, mais rien n’a été organisé pour son retour. La Viking Army va continuer à supporter l’équipe, avec Torcida et sûrement ESC.”

Quoi qu’il en soit, Vanzeir a les clés de son avenir en mains : s’il preste bien sur le terrain et que son comportement est irréprochable, il aura une nouvelle chance. “Il peut faire une bonne saison. Il a du talent, c’est certain, conclut Jonathan Faherty. Il peut devenir un très bon joueur pour les Red Bulls. On va voir comment il gère ce week-end et les semaines suivantes, la manière dont il performe sur le terrain mais aussi en tant qu’être humain. S’il peut réussir sur ces deux niveaux, il peut être un joueur de soccer phénoménal et devenir même une meilleure personne.”