Kyle Walker a pris le dessus sur Vinicius.

Le défenseur le plus rapide du monde offre des garanties formidables pour contrôler les dragsters adverses. Encore plus qu’avec Mbappé lors du dernier quart de finale de Coupe du monde, l’Anglais a parfaitement contrôlé Vinicius qu’il a rattrapé sur 30 mètres alors qu’il en avait deux de retard au début de cette action révélatrice du rapport de force en première période. Propre et efficace.

Kevin De Bruyne 7/10

Kevin De Bruyne en est à cinq passes décisives dans la compétition.

Du droit ou du gauche, à terre ou au sol, sa qualité de pied est tel que chaque centre se transforme en danger brûlant. En opportunité potentielle. Dans le coup sur l’occasion cinq étoiles d’Haaland, le Gantois a signé sa cinquième passe décisive de la compétition sur l’ouverture du score avec ce service parfait pour Silva. La suite a été moins brillante, avec un déchet qui ne lui ressemble vraiment pas, que ce soit sur phases arrêtées ou dans la conduite de certains contres dans une seconde période qu’il a atténué par ce coup-franc parfaitement dosé sur le troisième but. Remplacé après avoir beaucoup donné (83e), il a été logiquement acclamé.

Bernardo Silva 9/10

L'équilibre parfait de Bernardo Silva sur l'ouverture du score.

Son entame de match avec une envie rare a démontré qu’en plus d’être un leader technique, il pouvait aussi se poster à la pointe du combat dans l’intensité puisque ses trois fautes dans les dix premières minutes ont donné le ton dans l’engagement. Sans rien enlever à sa justesse devant le but qui est un délice. Sa frappe du gauche avec cette feinte de regard et son coup de tête parfait dans son dosage sont des modèles du genre. Et ses neuf derniers buts dans la compétition tous inscrits lors de la phase à élimination directe disent tout de sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. L’homme du match.

Erling Haaland 4/10

Erling Haaland en reste à 12 buts en Ligue des champions cette saison.

D’emblée, il s’est retrouvé sur le dos avec un Militao qui a suivi la même feuille de route que Rüdiger à l’aller, à savoir venir lui mordre les mollets. Dans le combat, le Norvégien ne s’est pas dérobé. Mais son manque d’efficacité face à Courtois reste surprenant et inhabituel, parce qu’il devait certainement mieux faire sur sa première tête trop centrée quand il y avait moins de choses à reprocher à la deuxième alors que sur sa troisième opportunité, il n’a pas assez bien ajusté sa tentative du droit. Quand les espaces se sont ouverts après la pause, il n’a pas toujours eu non plus les bons appels même s’il a beaucoup pesé.

Thibaut Courtois 6/10

Thibaut Courtois est sorti vainqueur de tous ces duels avec Erling Haaland. En vain...

Il est donc possible de réaliser un bon match en mettant en échec l’attaquant le plus efficace de la planète tout encaissant quatre buts. À trois reprises, le Diable est sorti vainqueur de ses duels avec Haaland. Si le Norvégien avait certainement mieux à faire sur sa première tête, le placement du portier lui a permis de faire la différence. Mais sur la deuxième opportunité du cyborg, la parade du Diable est un modèle du genre vu sa réactivité dans sa reprise d’appui alors qu’il a encore bien sorti la frappe du droit de l’avant-centre en seconde période. Le portier s’est par contre trouvé impuissant face à Silva qui l’a bien piégé du regard en lui faisant croire qu’il allait ouvrir son pied gauche pour mieux le fermer sur le premier but alors que sa défense ne l’a pas aidé ensuite…

Eduardo Camavinga 3/10

Le placement d'Eduardo Camavinga a été trop aléatoire.

Son répondant affiché dans les premiers instants face à Bernardo Silva qu’il a taclé deux fois en 15 secondes s’est trop vite évaporé. Déjà douteux sur l’ouverture du score, son positionnement sur le deuxième but est un mystère puisqu’il se retrouve au début de l’action dans le couloir droit de manière assez incompréhensible, ouvrant le couloir à Grealish qui a pu enclencher le mouvement. Ce qui a rappelé tout simplement qu’il n’est pas un latéral de métier. Un poste qu’il a quitté à la sortie de Modric pour se positionner au milieu. Où il ne pouvait faire que mieux.

Vinicius 3/10

Vinicius n'a jamais pu faire la différence face à Kyle Walker.

Une fois, seulement, en première période, il a été en mesure de dévorer cette profondeur dont il raffole. Sauf que Walker, qui avait deux mètres sur lui au début de l’action, l’a rattrapé avec autorité un peu plus loin pour mieux l’éteindre. Comment exister face à un garde du corps aussi rapide ? Le Brésilien a été incapable de répondre à cette question, tentant à une seule reprise de dézoner pour provoquer l’avertissement de Gundogan. Trop peu pour un joueur de son rang.

Karim Benzema 3/10

Toute l'impuissance de Karim Benzema.

Comme un symbole, sa première tentative du match est arrivée à la 83e, à la minute même où l’an passé, il avait laissé sans voix l’Etihad avec cette panenka aussi géniale qu’osée. À l’époque, le Français avait traversé le printemps en marchant sur l’eau. Un an après, au même stade, dans le même stade, il s’est noyé, incapable d’incarner dans cette double confrontation ni une menace, pas même un relais technique fiable pour se défaire du pressing. Une très grosse déception pour le Ballon d’Or.