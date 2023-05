Joker de luxe en C1, Romelu Lukaku est décisif toutes les 36 minutes avec l’Inter (vidéos)

En comptant sa rencontre contre la Suède du 24 mars, le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges a joué quatorze matches ou bribes de matches. Sur ces 14 derniers matches, l’attaquant – qui vient de fêter ses 30 ans – a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives.

Gêné par une blessure à l’ischio pendant quelques mois, Lukaku comptabilise 12 buts et 6 assists cette saison avec l’Inter. Seulement? Oui et non. Ses 18 actions décisives ont été réalisées en 1.663 minutes. Soit une action décisive toutes les 92 minutes. Romelu Lukaku est donc décisif à chaque rencontre cette saison avec l’Inter.

guillement Romelu Lukaku est décisif à chaque rencontre cette saison avec l'Inter

Performant au meilleur moment de la saison

Et c’est encore mieux quand on regarde ses statistiques en Ligue des Champions. Doublure de luxe d'Edin Dzeko, il se montre performant en sortie de banc. En seulement 144 minutes, le Belge a inscrit 3 buts et donné 1 assist. Soit une action décisive toutes les 36 minutes en C1. Dont trois actions décisives depuis le début des huitièmes de finale.

Au fond du trou après le Mondial 2022, Lukaku est de nouveau l’attaquant ultra-décisif que la Belgique connaît: "C’était un moment très dur pour moi, j’étais un peu sur le fil pour la première fois en 15 ans de carrière. Parce que j’avais la sensation d’avoir laissé tomber mon pays".

En plus de ses buts et de ses passes décisives, Lukaku n'a pris qu'un seul carton jaune en 32 rencontres cette saison (son carton rouge a été enlevé). ©Transfermarkt

"C’était six mois très compliqué, Thierry Henry le sait très bien. Vous aviez pu voir au Mondial que je n’étais pas en forme […] Et j’ai fait une rechute en janvier, qui m’a coûté encore un mois et demi d’arrêt. Quand j’ai été à nouveau prêt, j’ai tout donné pour l’équipe", a expliqué le buteur belge sur le plateau de CBS Sports hier soir.

De nouveau très heureux à Milan, Big Rom restera-t-il à l’Inter? Les dirigeants lombards ne sont pas contre cette idée… mais pas à n’importe quel prix. Verdict dans quelques semaines…

guillement J'ai fait une rechute en janvier, qui m’a couté encore un mois et demi d’arrêt. Quand j’ai été à nouveau prêt, j’ai tout donné pour l’équipe

Lukaku encore plus décisif qu’Haaland ou Mbappé depuis avril

Avant le match retour de Champions League entre les deux équipes de Milan, nos collègues de la DH avaient fait la comparaison entre Lukaku et les autres grands attaquants des championnats du Big 5.

Depuis le 4 avril, Big Rom a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives (en 618 minutes de jeu). C’est encore mieux que Kylian Mbappé (7 buts, 1 assist), Mohamed Salah (7 buts), Harry Kane (5 buts, 1 assist), Karim Benzema (7 buts, 1 assist) ou son coéquipier Lautaro Martinez (7 buts en 2 assists) sur cette même période.

En réalité, un seul attaquant a marqué plus que le Diable rouge depuis début avril : l’inévitable Erling Haaland (12 buts et 3 assists). Mais Lukaku peut se targuer d’avoir été encore plus efficace que le Norvégien, puisqu’il tourne avec un taux exceptionnel d’une action décisive toutes les 56 minutes (toutes les 59 minutes pour Haaland).

Personne n’a fait mieux que lui sur ces cinq dernières semaines, tout simplement.