Une légende lensoise fan d’Openda : “Aujourd’hui, il faut mettre entre 30 et 40 millions sur la table pour acheter Loïs”

En marquant contre Marseille samedi, Openda est monté à 19 buts. Plus qu’un pour égaler Boli et franchir ce cap symbolique. “Même si ça ne sera pas simple de finir meilleur buteur (NdlR : Kylian Mbappé est à 24 buts, à quatre journées de la fin), Loïs va battre mon record, je le sens. Je lui souhaite vraiment”, nous explique Roger Boli, âgé de 57 ans et qui travaille comme agent de joueurs entre la Côte d’Ivoire et l’Europe.

Racontez-nous d’abord votre fameuse saison à 20 buts avec Lens.

“C’était tellement imprévisible que ça se passe ainsi. L’été, j’avais eu un souci avec la direction et je devais partir au mercato. Mais ça ne s’était pas fait et j’avais été versé dans le noyau B quand le championnat avait commencé. Puis à partir d’octobre, j’ai pu revenir m’entraîner avec l’équipe première. Ce n’est qu’en novembre que j’ai enchaîné quelques montées au jeu.”

Mais vous êtes toujours à zéro but à ce moment-là.

“Oui, l’histoire de cette saison commence dans un aéroport (sourire). Un jour, plusieurs gars de l’équipe mangent des croissants avariés en attendant l’avion pour aller jouer à Sochaux. Le coach doit me mettre dans le onze et je donne un assist. Le week-end suivant, il annonce qu’il remet la même équipe et je claque un doublé contre Cannes. J’étais lancé mais je ne marquais qu’à domicile. J’ai dû marquer 15 de mes 20 buts à Bollaert. L’atmosphère de ce stade me transcendait. ”

Vous deviez être courtisé après cette saison.

“Oui, j’étais en fin de contrat en plus. Tout était prêt pour que je parte à Monaco. Mais Lens a fait le forcing. Tout le monde venait me voir pour me demander de rester, même le maire de la ville. Les dirigeants m’ont donné le même salaire que Monaco offrait en ajoutant une prime à la signature. J’ai accepté parce que je me sentais bien dans ce club. Tous les joueurs étaient venus chez moi pour fêter la naissance de mon premier fils, Yohan. Je n’imaginais pas qu’il deviendrait un jour attaquant chez vous (NdlR : il a joué à Roulers, Verviers et Saint-Trond, il évolue aujourd’hui à Al Rayyan au Qatar).”

Openda sera aussi très courtisé cet été. Doit-il rester à Lens, comme vous l’aviez fait ?

“Je pense que ça va être compliqué de le voir à Lens la saison prochaine. Loïs ne parle pas de son avenir mais je sais que son agent s’active en coulisses. Il y a beaucoup de candidats. J’ai entendu qu’Arsenal le suivait de très près. Loïs a la chance de faire cette saison extraordinaire en étant jeune. Moi, j’avais déjà 28 ans quand j’ai fini meilleur buteur. Il doit en profiter à fond. Pour Lens, ça fera aussi une belle affaire financière. Son prix aujourd’hui, c’est entre 30 et 40 millions. ”

Vous devez apprécier le style d’Openda qui se rapproche du vôtre.

"Oui, c’est vrai. On voit beaucoup de géants en attaque dans le foot moderne maisun gars comme Loïs (1,77 m) prouve qu’on peut briller sans être un monstre. Moi, j’étais encore plus petit (1,69 m) mais je savais faire mal aux grands défenseurs avec ma vitesse et mes dribbles. Loïs a ça aussi mais il a un plus gros coffre que moi. Il sait courir longtemps, ce qui n’était pas mon fort (sourire)."

Vous avez fait souffrir votre frère Basile qui était défenseur central à Marseille cette saison-là ?

“Oui, je pense (rires). Lui était un grand costaud. Notre père avait deux épouses. La maman de Basile était grande, la mienne petite. Mais il faut savoir en faire une force. Je sais que les géants n’aimaient pas m’affronter. J’ai même fait carrière en Angleterre ensuite (Walsall, Dundee, Bournemouth). ”

Vous pensez qu’Openda a le profil pour assurer la succession de Romelu Lukaku chez les Diables ?

“Oui, il a le niveau pour ça mais il faudra que le coach s’adapte. S’il demande la même chose à Loïs qu’à Lukaku, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu utilises bien Loïs, tu peux en faire une machine devant, la preuve à Lens cette saison. ”