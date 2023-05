Que faire du flop De Ketelaere ? L’AC Milan a pris une décision pour le Diable rouge

Heureusement pour le jeune Diable, un compatriote est venu à sa rescousse. Saelemaekers est sorti de sa boîte pour finalement arracher un match nul dans les ultimes instants de la partie.

Sportivement, il peut encore apporter

”Charles réveille-toi !”, lui a crié Stefano Pioli pendant la rencontre. Une nouvelle preuve que l’adaptation du joueur de 22 ans est difficile. Pour autant, on croit encore et toujours au prodige du côté de Milan. “Crise sans fin de De Ketelaere : Milan ne le lâche pas et mise tout sur la saison prochaine”, titre même la Gazzetta dello Sport. Plus que jamais, Pioli reste derrière De Ketelaere. Pour l’Italien, le Belge reste le second choix derrière Brahim Diaz. Cette saison d’adaptation devrait lui servir l’an prochain pour prendre la relève de l’Espagnol. En effet, le numéro 10 va retourner au Real Madrid l’été prochain. Prêté depuis trois ans dans la Botte, il effectue sa meilleure saison et la Casa Blanca souhaite le réintégrer à son effectif.

D’expérience, les dirigeants de l’AC Milan savent qu’une première année au club est difficile. Sandro Tonali et Rafael Leao sont passés par là. Aujourd’hui, le premier est souvent capitaine tandis que le second est l’un des meilleurs joueurs de la Serie A. Un retour au premier plan est donc possible. Comme l’a aussi expliqué le président de l’AC, Paolo Scaroni. “Effectivement, il n’a pas été à la hauteur”, a-t-il commenté sur la Rai Radio 1. “Mais nous pouvons attendre. On l’a déjà vécu par le passé avec Sandro Tonali. Cela ne s’est pas très bien passé au début alors qu’aujourd’hui, c’est une des forces de l’équipe”.

Financièrement, l’AC Milan ne peut pas le lâcher

Prêter De Ketelaere ne serait pas un bon signal pour l’AC Milan. Tandis qu’en cas de revente, la moins-value serait assurée puisqu'il a été acheté pour 30 millions. Or, ces dernières années, la philosophie du club reste d’acheter pour mieux revendre quelques années plus tard. Un projet qui porte ses fruits puisque le club a été champion l’an dernier.

Clairement, le joueur a perdu de sa valeur ces derniers mois. Mais il est encore jeune. Il est donc probable qu’il inverse la tendance avec des performances convaincantes. Stefano Pioli espère même que cela sera possible cette saison. Ce mercredi soir, le club affronte Cremonese. Selon le quotidien rose, le coach va effectuer quatre ou cinq changements avant le duel très attendu contre la Lazio le week-end prochain et le premier duel milanais en C1.

L’attaquant pourrait faire souffler Diaz avant cette double confrontation décisive. Si tel est le cas, CDK aurait l’occasion d’enfin débloquer son compteur dans son club. Un goal (voire une passe décisive) pourrait être synonyme de déclic. Si ce n’est pas le cas, il faudra probablement attendre la saison prochaine. Cette seconde année sera cruciale. Oui, CDK a pu se permettre une année d’adaptation. Mais ses dirigeants et supporters n'en toléreront pas une seconde.