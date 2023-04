Des grands clubs suivent Loïs Openda : l’attaquant doit-il quitter le RC Lens ?

Loïs Openda a pris en consistance

Entre janvier et début mars, l’attaquant avait connu un sacré trou d’air de huit rencontres sans marquer le moindre but en Ligue 1. Lors de cette période plus difficile, il avait aussi fait plusieurs passages sur le banc. Depuis lors, Loïs Openda a rectifié le tir en faisant ce qu’il fait de mieux : marquer des buts. Six matchs, huit buts et deux passes dé. Tel est le bilan récent de celui qui a été acheté 9.8 millions d’euros par le RC Lens cet été.

Après son retentissant triplé en 5 minutes contre Clermont, Franck Haise avait vanté les mérites de son numéro 11. “Cette réussite s’explique par le travail”, avait-il commencé. “Quand on ne marque pas, c’est toujours embêtant, mais quand on travaille bien et que l’on fait des efforts pour le collectif, cela revient. Il y a eu toujours eu des attaquants qui ne marquent pas sur une période. Loïs est un attaquant qui sait marquer, il a ça en lui.”

Cette propension à marquer, c’est exactement ce qui incite les clubs étrangers à se pencher sur son cas. Mais quelque chose a changé ces dernières semaines. Beaucoup plus consistant, il semble avoir franchi un palier dans ses performances. Comme l’a également remarqué un certain Thierry Henry ce week-end. “Loïs marque, Loïs court, Loïs fait marquer”, commentait l’ex-adjoint de Martinez pour Amazon Prime. “On se demandait pourquoi il jouait moins alors qu’il était le meilleur buteur de l’équipe. Je crois qu’aujourd’hui, son jeu est un peu plus complet. Surtout lorsqu’il n’a pas la balle. Je pense qu’il n’avait pas bien capté ce dont Lens avait besoin en dehors des possessions de balle. Aujourd’hui, il est plus complet et c’est pour cela qu’il joue plus.”

Le bon moment pour partir ?

En plus de sa consistance, Openda a aussi des statistiques qui attirent les regards étrangers. Avec 17 buts et trois assists en championnat, il est décisif toutes les 102 minutes en Ligue 1 cette saison. Sa première saison dans un top 5 européen est donc une grande réussite. D’autant plus que le joueur formé à Bruges reste jeune avec ses 23 printemps.

Pour toutes ces raisons, il est une proie évidente pour des plus gros poissons du vieux continent. Actuellement, ces différentes rumeurs sont à prendre avec des pincettes. Après tout, Openda a encore une fin de saison à terminer et devra se montrer décisif dans le sprint final. Elles prouvent surtout qu’il fait du très bon travail à Lens. Une fois la saison terminée, il pourra se pencher sur son avenir.

Cependant, il ne devra pas se tromper dans son choix. Les Sang et Or rêvent de Ligue des champions. Actuellement troisièmes, ils ont cet objectif en ligne de mire. En cas de qualification, rester dans le nord de la France aurait beaucoup de sens. Il pourrait poursuivre sa progression en se frottant au gotha européen avant de partir pour ses 25 ans, l’âge de la maturité.

De son côté, le club nordiste n’est pas vendeur. Actuellement estimé à 20 millions par Transfermarkt, il faudrait une offre beaucoup plus conséquente pour le voir partir. L’Inter, Arsenal et Leipzig sont prévenus : s’ils veulent Openda, il va falloir mettre la main au portefeuille.