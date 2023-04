John Terry, la légende de Chelsea qui veut sauver Leicester City et ses Belges

Cinquante-six buts concédés et seize matchs consécutifs en encaissant au moins une fois, soit la pire série depuis 29 ans. Si Leicester City se retrouve en pleine lutte pour éviter la relégation, ce n’est pas forcément à cause de son attaque (la 11e de Premier League), mais bien pour sa défense: la quatrième plus mauvaise du championnat. Wout Faes, Timothy Castagne et les autres défenseurs ont beau se démener, ils ne parviennent plus à trouver la solidité nécessaire.