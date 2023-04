Ligue des champions: le trophée sera belge pour la 6e fois

Pendant que l’équipe de Kevin De Bruyne a confirmé au Bayern son avance du match aller, celle de Romelu Lukaku a aussi brillé. Big Rom (entré à la 76e minute) a vu ses potes Barella (14e : 1-0), Martinez (66e : 2-1) et Correa (78e : 3-1) rendre inutiles les buts d’Aursnes (38e : 1-1), Silva (86e : 3-2) et Musa (90e+5 : 3-3) dans une victoire qui tranche avec la forme des Nerazzurri en Serie A.

Pour la première demi-finale de sa carrière, Lukaku affrontera le quatuor Alexis Saelemaekers, Aster Vranckx, Charles De Ketelaere et Divock Origi dans un derby milanais historique à San Siro, comme il y a 20 ans. Lors de la saison 2002-2003, le Milan AC et l’Inter s’étaient aussi retrouvés à ce stade de la compétition pour une place en finale. Et ce sont les Rossoneri, entraînés par un certain Carlo Ancelotti, qui s’étaient imposés pour ensuite battre la Juventus en finale.

Déjà vainqueurs de quatre Ligue des champions, Ancelotti rêve lui aussi d’une deuxième finale consécutive avec le Real Madrid. Il faudra toutefois d’abord passer sur le corps de Pep Guardiola et ses Citizens qui courent après ce trophée depuis des années.

Mais quoi qu’il arrive, un Belge sera donc en finale, puisqu’au moins un de nos représentants évolue chez chacun des demi-finalistes. Du jamais vu ! Ils seront huit Diables au total dans ce dernier carré. Et là aussi, il s’agit d’un record, quatre ans après le quintet Alderweireld, Vertonghen, Origi, Mignolet et Vermaelen.

Cette année-là, le trophée a été brandi pour la quatrième fois par un Belge (Origi). Après Eric Gerets avec le PSV (1988), Raymond Goethals comme entraîneur de l’OM (1993), puis Daniel Van Buyten avec le Bayern (2013). La finale de l’an dernier a été la cinquième remportée par un Belge (Courtois et Hazard). À qui le tour en 2023 ? Réponse le 10 juin à Istanbul !