Dante Vanzeir lâché par ses propres supporters qui appellent au boycott : “La sanction reçue n’est pas suffisante”

Plusieurs groupes de supporters des Red Bull New York ont publié un communiqué dans lequel ils expliquent qu’ils ne sont pas d’accord avec la sanction infligée au joueur : “Dante a reçu une suspension de six matchs de la part de la MLS, mais nous estimons que ce n’est pas suffisant”, commence le communiqué des supporters, précisant qu’ils ne soutiendront pas l’équipe dans le stade tant que Vanzeir et Struber (l’entraîneur de New York) “n’avaient pas été plus sévèrement punis et tenus responsables de leurs actes”.

Les supporters réclament ainsi le licenciement immédiat de leur entraîneur, qui n’a pas été sanctionné, que ce soit par le club ou la MLS.

”Nos protestations commenceront ce samedi”, continue le communiqué, “nous appelons tout le monde dans la Red Bull Arena à se joindre à nous en quittant le stade au coup d’envoi. Nous appelons également au boycott de tous les stands et échoppes devant le stade et de faire un don de tout l’argent que vous auriez dépensé à la fondation Black Players for Change.”

Et de conclure : “Nous comptons continuer de boycotter les Red Bull New York et la MLS jusqu’à ce que nos demandes aient été rencontrées ou que le club aura réalisé des changements significatifs et acceptables.”