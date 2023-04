Domenico Tedesco se confie après son premier rassemblement avec les Diables rouges: le capitanat, la victoire en Allemagne, Onana et Witsel (vidéo)

Le capitanat de De Bruyne

Hormis la première sélection, la première grande décision de Domenico Tedesco a été de choisir un nouveau capitaine pour les Diables depuis l’arrêt de carrière d’Eden Hazard. Ce choix s’est porté sur Kevin De Bruyne. Une décision que Tedesco ne regrette pas du tout : “Kevin était très content d’être nommé capitaine, il me l’a dit et je l’ai senti”, a-t-il expliqué au micro de la RTBF, “le groupe a également eu une très bonne réaction face à ce choix. Les joueurs savent qu’il est très important pour l’équipe et il a montré durant les deux premiers matchs qu’il était digne du capitanat. Remporter ses deux premiers matchs en tant que capitaine, ce n’est pas mal.”

De Bruyne a été nommé capitaine mais ce n’est pas un affront pour les autres leaders du groupe selon Tedesco. Celui-ci considère d’ailleurs que KDB n’est pas le seul capitaine : “Il n’y a qu’un joueur qui peut porter le brassard mais nous avons plein de leaders. Jan Vertonghen est un capitaine sur et en dehors du terrain, Romelu et Thibaut sont également des leaders. Je leur ai expliqués ma décision et ils l’ont comprise.

Kevin De Bruyne avec le brassard de capitaine contre l'Allemagne.

La victoire en Allemagne

Si la victoire en Suède était déjà bienvenue pour débuter cette nouvelle ère, c’est encore plus la victoire en Allemagne quatre jours plus tard qui a impressionné. Les Diables rouges ont joué 45 premières minutes exceptionnelles pour aller chercher une première victoire contre nos voisins en 69 ans.

Un succès fêté comme il se doit par les Diables rouges avec leurs nombreux supporters présents à Cologne. Avec un premier bain de foule pour Domenico Tedesco : “Je dois avouer que j’étais un peu surpris que Lukaku vienne me chercher pour aller saluer les fans. Après une telle victoire, ce sont les joueurs qui doivent être mis en avant et non le coach. Au début je voulais l’arrêter mais vous savez, avec Romelu, c’est impossible (rires).”

Tedesco était bien évidemment très content du résultat et sur certains aspects, notamment “la bonne ambiance qui est la base pour bien performer” mais en tant que perfectionniste, il estime que plusieurs points sont encore à améliorer : “L’équipe apprend très rapidement même s’il y a encore pas mal de points perfectibles. Pour un début, c’était bien mais pas parfait. Tactiquement, nous pouvons encore évoluer. Pour vous donner un exemple concret, je trouve que l’organisation était bonne mais aurait pu être meilleure par moments.”

Onana déjà indiscutable au milieu mais avec qui?

Domenico Tedesco ne semble pas trop apprécié nommer des joueurs personnellement, que ce soit pour les critiquer mais également pour les mettre en avant. Pourtant, il n’hésite pas à encenser Amadou Onana qui l’a impressionné lors des deux premières rencontres. Deux matchs que le milieu de terrain a joué un cran plus bas qu’à Everton : “Pour moi, Onana est un 6. Je sais qu’il peut très bien jouer un peu plus haut comme il le montre en club. Cela ne semble pas être un problème pour lui de jouer à cette position parce qu’il veut tout jouer et aider l’équipe, peu importe le poste.”

Amadou Onana avec Domenico Tedesco. ©Charvamalou Photo news

”Il est encore très jeune et peut encore forcément progresser”, estime également le sélectionneur, “il est déjà tellement fort qu’on oublie souvent qu’il n’a que 21 ans. Il pourrait encore jouer avec les U21. Il est très mature, apprend vite et possède déjà une certaine expérience.”

On l’aura donc compris : Tedesco est un grand fan du joueur d’Everton. En revanche, l’Italo-allemand n’a pas encore tranché la question de savoir qui était son meilleur complément : “Je ne sais pas encore quelle est la meilleure combinaison avec Onana dans le milieu du jeu. En Belgique, nous avons la chance d’avoir énormément d’excellents milieux axiaux.”

Précisant au passage qu’aucune porte n’était fermée en équipe nationale : “On garde un œil sur tout le monde et personne n’est exclu. Cela vaut également pour Axel Witsel même si je ne l’ai pas repris lors du dernier rassemblement.”

Quel système défensif pour les Diables?

Au niveau défensif, Tedesco a été très satisfait des prestations de la paire Vertonghen – Faes au centre. La complémentarité entre l’expérience de Vertonghen et la fougue de Faes est appréciée par le sélectionneur qui voit également en Zeno Debast une solution sur le long terme dans l’axe défensif.

Mais dans une défense à quatre ou à cinq ? Le sélectionneur a étonné lors de ses deux premiers matchs en jouant avec une défense à quatre. Mais rien n’est définitif selon lui : “J’ai toujours privilégié une défense à cinq avec trois arrières centraux. Cela à plusieurs avantages car on peut occuper davantage d’espaces. Mais chaque système à ses avantages et inconvénients. Dans une défense à cinq, on a un joueur en moins en attaque. Il faut donc enlever un attaquant ou un ailier. Dans le cas de la Belgique, c’est dommage car nous avons une abondance de ce type de joueurs.”

”Nous devrons donc nous adapter d’une fois à l’autre, de rassemblement en rassemblement et en fonction de l’adversaire. Nous avons bien joué avec quatre défenseurs mais cela ne veut pas dire que nous ne jouerons plus avec une défense à 5”, a conclu Tedesco.