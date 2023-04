La MLS pourrait rompre son contrat : quel avenir pour Dante Vanzeir aux Etats-Unis ?

Dans les faits, Dante Vanzeir risque gros ! Celui qui avait plutôt la réputation d’être un gendre idéal en Belgique, et ce, malgré sa carte rouge pour un coup de sang contre Oznwafor, pourrait même perdre son contrat. Pour ce qui est du racisme et des discriminations, c’est tolérance zéro pour la MLS ! Une commission d’enquête a déjà été formée tandis que ses 5 membres vont interroger Vanzeir et d’autres témoins de la scène. Dans ses règlements, la MLS stipule qu’elle peut effectivement “résilier le contrat d’un joueur” si la commission estime qu’il a “porté atteinte à la réputation et à l’image publique de la MLS”. En fonction de la gravité des faits, une simple amende ou une suspension peuvent également servir de sanction.

La MLS, un système différent

Une chose est certaine : l’avenir de Vanzeir est remis en question ! En Europe, les joueurs sont liés à un club. Aux Etats-Unis, ils sont liés au championnat et signent un contrat avec la MLS. Ils doivent se soumettre à des règles très précises en matière d’image ou même de discipline. Par exemple, le contrat détermine l’amende pour un joueur qui arriverait en retard à une réunion d’équipe.

Dans ce cas précis, les actes racistes peuvent engendrer des dommages à l’image, notamment pour les sponsors. Les marques partenaires ne veulent pas être associées à un joueur potentiellement raciste. L’enquête sera donc très importante pour Dante Vanzeir. Jeremy Ebobisse, le joueur de San José qui serait victime des insultes à caractère raciste, a expliqué que le mot n’était pas contre lui personnellement, mais qu’il s’agissait d’un langage raciste. Une déclaration qui pourrait peut-être servir de circonstances atténuantes pour le Diable rouge.

Dans l’émission De Ochtend sur Radio 1, Jurgen Nijs, spécialiste de la MLS, a évoqué le cas Dante Vanzeir. “Il faut vraiment faire attention à ce que l’on dit sur un terrain là-bas”, a-t-il commencé. “Parfois, ce type de comportement se produit dans le feu de l’action. Il a peut-être prononcé des mots que l’on considère comme normal en Europe.”

Des précédents qui plaident pour lui

Pour le commentateur, les fautes peuvent être partagées. La culture est fortement différente de ce point de vue et l’attaquant aurait pu être mieux informé. “La MLS impose en effet à ses équipes que les nouveaux joueurs, surtout s’ils viennent de l’extérieur des États-Unis, reçoivent une formation sur la manière de gérer ce genre de choses. Cette formation a généralement lieu en pré-saison. Pendant la saison, les clubs sont tenus de fournir cette formation dans les sept jours suivant la première séance d’entraînement d’un nouveau joueur.”

Problème : la MLS ne vérifie pas si cette formation a bien été donnée. “C’est là que le bât blesse”, poursuit-il. “C’est la responsabilité de l’équipe et il n’y a pas d’autre contrôle. Dante Vanzeir a-t-il reçu cette formation ? Telle est la question.”

Le Belge de 25 ans peut cependant se montrer (un peu) optimiste. Il y a déjà eu des précédents en MLS. “En 2021, Franco Fragapane, joueur du Minnesota, a lancé un objet sur la tête de Diego Chara, joueur de Portland. Et l’année dernière, il y a eu le Grec Taxi Fountas de DC United, qui avait dit quelque chose contre Miami qui n’était pas acceptable.” Bonne nouvelle : ces deux joueurs n’ont pas été lourdement sanctionnés. “Comme dans le cas de Vanzeir, il s’agissait de joueurs étrangers qui en étaient à leur première saison. Les deux cas ont fait l’objet d’une enquête de la part de la MLS et à chaque fois aucune sanction n’a été prononcée parce qu’il n’y avait pas assez de preuves de ce qui avait été dit exactement.”

Aux Etats-Unis, le football est moins médiatisé que d’autres sports. La tempête médiatique s’abat donc moins sur Vanzeir. “Dans les journaux de New York, les nouvelles étaient moins importantes qu’ici. Là-bas, on parlait surtout du Masters de golf, du baseball et des playoffs de la NBA.” Maintenant, il ne reste qu’une seule chose à faire : “Il faut laisser la MLS et les New York Red Bulls faire leur travail. Même s’il n’est pas puni, il sera attendu au tournant. Il devra se montrer prudent et fort mentalement.”