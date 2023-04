Clap 100 pour KDB : le Diable rouge entre encore un peu plus dans l'histoire de la Premier League avec un superbe assist pour Haaland ! (VIDEO)

Premier League : Leicester et ses Belges défaits, Dendoncker et Aston Villa battent Nottingham et Mangala

Leicester a été battu à domicile par Bournemouth (0-1) dans le cadre de la 32e journée de Premier League. Au classement, les Foxes restent à la 19e et avant-dernière place (25 points) alors que Bournemouth se donne un peu d'air et remonte à la 15e place (30 pts).