L'Inter Milan soutient Romelu Lukaku, victime de cris racistes contre la Juventus: "Nous restons unis contre le racisme"

Mardi, Lukaku avait permis à l'Inter d'arracher le nul (1-1) en transformant un penalty dans les arrêts de jeu. Le Diable Rouge a ensuite célébré son but devant les supporters turinois avec un doigt sur la bouche. Des échauffourées s'en sont suivies et Lukaku a écopé d'un second carton jaune, synonyme d'exclusion.

"Les propos racistes envers Romelu Lukaku de la part des supporters de la Juventus sont plus que méprisables et ne peuvent être acceptés", avait réagi dans un communiqué Michael Yormark, président de Roc Nation Sports International, agence de management sportif gérant les intérêts de 'Big Rom'. "Avant, pendant et après le penalty, il a été victime d'insultes racistes hostiles et écoeurantes. Il a célébré de la même façon dont il avait déjà célébré des buts. Romelu mérite des excuses de la Juventus (...). Les autorités italiennes doivent se servir de cette opportunité pour lutter contre le racisme, plutôt que de sanctionner la victime."

La Juventus a elle aussi réagi aux incidents sur Twitter, précisant que le club "est en train de collaborer avec la police pour identifier les responsables des actes et chants racistes."