Chaos en Coupe d'Italie : victime de cris racistes, Lukaku célèbre son but avec un doigt sur la bouche... et se fait exclure (vidéos)

Insulté et victime de cris racistes depuis sa montée au jeu et sa faute évitable sur Gatti (qui lui a valu son premier carton jaune), le Diable a répondu aux supporters de la Curva de la Juventus, placé juste derrière le but de Perin. Un doigt sur la bouche et l'autre contre le front en salut militaire, Lukaku leur a sommé de se taire. Ce qui n'a pas plus à l'arbitre de la rencontre, Davide Massa, qui lui a adressé un second carton jaune, synonyme d'exclusion.

Une célébration que le géant belge avait déjà utilisé à plusieurs reprises et notamment contre la Suède avec les Diables rouges lors du dernier rassemblement international. À Solna, il s'agissait d'un hommage à Jérémy Doku, blessé mais aussi une façon de dire qu'il n'écoutait pas les critiques fréquentes qui lui sont adressées.

Cela a envenimé la rencontre qui a tourné à la bagarre générale avec deux autres exclusions à la clé pour Cuadrado et Handanovic.

Reste à savoir ce que la fédération italienne de football va décider concernant le carton rouge de Lukaku. S'il n'est pas annulé, ce dernier manquera le match retour le 26 avril prochain.