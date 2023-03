Triple buteur face à la Suède, il a planté la seconde rose des siens contre l’Allemagne (2-3), mais a aussi été déterminant par son jeu dos au but sur le 0-1, en offrant le ballon à De Bruyne. "Marquer quatre fois ? Non, ça ne me surprend plus vraiment, répond-il avec franchise à la sortie des vestiaires, à Cologne. Je continue de marquer autant grâce au travail que j’effectue tous les jours à l’entraînement. Si vous travaillez bien, ça portera ses fruits en match."

Les années passent, mais Lukaku reste un pilier de cette sélection. En tant qu’aîné de l’attaque, à 29 ans, il a aimé la performance de la jeune génération. "Remporter ces deux premiers matchs, c’est quelque chose de fort, poursuit-il. Le coach a effectué un bon travail avec nous et les joueurs se sont bien adaptés à l’intensité qui était demandée. Maintenant, on doit revenir en juin en étant prêts à gagner les deux matchs de qualification qui nous attendent."

Mais, avant ça, il faut savourer une victoire arrachée sur le sol allemand. Même dans un amical, c’est une performance historique. "Je ne crois pas que mes jeunes équipiers réalisent ce qu’on vient de faire, non… Mais c’est bien d’avoir cette insouciance dans le groupe, sourit le buteur de l’Inter Milan. Je suis content pour eux : ce sont des gars ambitieux, qui ont faim. Ça promet pour le football belge. Oui, il y a de la qualité chez les jeunes. Et, en plus, on a un coach qui donne aux joueurs des opportunités de se montrer en fonction du travail réalisé en club. Ceux qui ont été convoqués en ce mois de mars ont fait du bon boulot. Oui, je le répète, ça promet pour le futur. Maintenant, le message à toute l’équipe c’est de continuer à bien travailler en club."

Histoire de renouer en sélection avec le chemin de la victoire qui avait été un peu perdu ces derniers mois.