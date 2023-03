MLS : Benteke marque encore en vain pour DC United, Vanzeir réserviste avec les Red Bulls

Après la pause, Gustavo Bou (63e, 1-1) et Noel Buck (88e, 1-2) ont renversé la situation en faveur de l’équipe de Boston, qui est en tête de Conférence est avec 12 points. DC United (4 points) est 13e position sur 16.

Chez les New York Red Bulls, Dante Vanzeir attend toujours sa première titularisation. Lors du déplacement à Charlotte, l’ex-attaquant de l’Union Saint-Gilloise est monté au jeu à la 71e alors que le score, 1-1, était acquis. Elias Manoel a donné l’avantage aux New Yorkais (43e, 0-1) et un but contre son camp d’Andres Reyes (74.e, 1-1) a permis aux visités d’égaliser.

Les deux équipes se trouvent également dans la seconde partie du classement de Conférence Est : NewYork Red Bulls est 11e (4 points) et Charlotte 14e (4 points).