”Festival de Lukaku”, “Lukebakio omniprésent” : la presse étrangère sous le charme des Diables de Tedesco

En Espagne aussi, le duo d’attaquants a bien plu. “La Belgique montre à la Suède d’Ibra qui est le patron avec un triplé de Lukaku” a titré Marca dans son article évoquant une “nouvelle Belgique qui s’est offert une victoire de prestige”. Le quotidien AS, de son côté, a surtout mis en avant la prestation de Lukebakio. “La Belgique a entamé l’ère Tedesco du bon pied. Ou plutôt du pied gauche, celui de Dodi Lukebakio, qui a été le joueur le plus décisif du match en étant à l’origine de deux buts de son équipe.”

Dans la Botte, la presse s’est évidemment délectée d’un nouveau duel entre Big Rom et Zlatan Ibrahimovic. Selon la Gazzetta dello Sport, le vainqueur de ce combat est clair. “Plus qu’un duel, un monologue. Le nouveau round de l’éternel défi entre Ibra et Lukaku se termine clairement en faveur de ce dernier”, écrit-elle. Au-delà de la rivalité qui l’unit avec Ibra, la prestation du meilleur buteur de l’histoire de la sélection a été largement saluée. “Big Rom a été le porte-drapeau du nouveau cycle de l’entraîneur Domenico Tedesco. Il affichait un sourire aussi grand que la surface de réparation. Il est l’emblème de la Belgique en forme : la route est belle.” De manière générale, la prestation belge dans son ensemble a plu dans le quotidien transalpin même s’il considère qu’il est” trop tôt pour juger de la créature de Tedesco”.

En France, L’Équipe a parlé d’un “Festival de Lukaku”, mettant en avant le “duo parfaitement réglé” qu’il constituait avec le joueur du Hertha Berlin. “Dodi Lukebakio a été omniprésent sur son côté droit pendant l’heure passée sur le terrain. Disponible dans le jeu court comme dans la profondeur, il a fait pencher le jeu offensif de son équipe sur son côté.”

Chez nous comme à l’étranger, la prestation des Diables a marqué les esprits, celle de ses attaquants encore plus. Reste désormais à confirmer face à l’Allemagne mardi prochain.