Tedesco remplace Doku par un autre sprinteur: voici pourquoi Bakayoko a été préféré à Trésor (vidéo)

Trésor a moins de vitesse et d’intensité

La nouvelle ne va pas calmer Genk, qui n’avait pas compris l’absence de Mike Trésor (et de Bryan Heynen) dans la sélection de Domenico Tedesco. Le meilleur donneur d’assists de Pro League (18) n’est donc même pas un second choix aux yeux du coach fédéral. Un scandale ? Non. Tedesco estime juste que Bakayoko a un profil plus proche de Doku que Trésor.

Le Genkois est l’homme de la passe et de la vision du jeu. Tedesco avait besoin d’explosivité sur le côté et Bakayoko est un petit clone du dribbleur Doku. Des cuisses de feu qui cassent des reins. Et des stats aussi : depuis le départ de Cody Gakpo en janvier, Bakayoko est devenu titulaire au PSV avec quatre buts et deux assists sur les six dernières semaines. Deux fois plus d’actions décisives que Trésor, en perte de vitesse depuis le départ de Paul Onuachu.

La menace ivoirienne inquiétait la fédération

Le choix de Bakayoko a aussi été influencé par la double nationalité du joueur. S’il est né à Overijse et qu’il a toujours joué pour la sélection belge (depuis les U15), il a aussi vécu cinq ans en Côte d'Ivoire (de 1 an à 6 ans), le pays de ses deux parents. À Abidjan, la fédération avait déjà entamé une cour pour séduire la promesse du PSV.

Bakayoko et sa famille n’y étaient pas insensibles en donnant toujours leur priorité à la Belgique. À condition d’être rapidement pris en compte avec l’équipe nationale A. Le joueur n’a pas envie de traîner en chemin, comme son parcours chez les jeunes (Louvain, Club Bruges, Malines et Anderlecht entre 2015 et 2019) le montre bien. À Tubize, on était bien conscient de la problématique. Le forfait de Doku a subitement offert une fenêtre pour verrouiller le dossier : si Bakayoko joue une minute vendredi en Suède, il sera définitivement Diable.

Il devrait jouer l’Euro U21 quand même

La semaine de Jacky Mathijssen n’a pas bien commencé : la grave blessure de Yari Verschaeren confirmée lundi et le départ de Bakayoko des U21 vers les A mardi. Ce serait une grosse perte en vue de l’Euro cet été. Mais l’idée de Tedesco n’est pas de déforcer le groupe des Espoirs. L’attaquant du PSV devrait être à disposition de Mathijssen en juin.

Même s’il n’est jamais simple pour un jeune de retourner en U21 après avoir goûté aux Diables (c’est parfois assimilé à une punition), ce serait pour jouer un tournoi de haut niveau. Et tenter de qualifier la Belgique pour les JO de Paris. De quoi effacer d’éventuelles frustrations pour Bakayoko.