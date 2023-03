L’attaquant lensois est en grande forme avec cinq buts inscrits lors des deux derniers matchs : “Cette période est un peu spéciale pour moi car je sortais de plusieurs matchs sans but”, a commencé Openda, “Mais lors des deux dernières rencontres, j’ai retrouvé la confiance et cela m’a permis d’inscrire de nombreux buts.” S’il a moins bien commencé l’année 2023, Openda estime que c’est dû à la Coupe du monde décevant des Diables, après laquelle il a dû “se remettre la tête à l’endroit”, estimant “avoir bien renversé la vapeur depuis lors.”

”Tedesco m’a appelé et m’a félicité après mon triplé face à Clermont”, a enchaîné le Liégeois qui se réjouit d’avoir pu rencontrer le nouveau sélectionneur en vrai ce lundi : “C’était une belle rencontre collective, il nous a expliqué ses ambitions avec les Diables et ce qu’il attendait de nous. Et je crois que son message est passé.”

"Avec Lukaku, on est complémentaires"

”Forcément, il y a des choses qui changent dans le groupe. Il sait ce qu’il veut et on doit respecter les règles mises en place”, a continué Openda qui n’a pas voulu en dire davantage sur les nouvelles mesures mises en place par le sélectionneur et son staff et les changements que cela apporte par rapport aux derniers mois de Martinez.

En l’absence de Michy Batshuayi et au vu de la petite forme de Romelu Lukaku, Loïs Openda semble également avoir un bon coup à jouer au poste de numéro 9 durant ce rassemblement. Mais l’ancien brugeois préfère ne pas se mettre de pression : “Le plus important pour moi, c’est de pouvoir aider l’équipe. Que ce soit en jouant ou pas. Mais si je reçois des minutes dans les prochains matchs, j’aurai évidemment l’envie de bien faire”, a souligné un Openda qui préfère rester humble sur son nouveau rôle chez les Diables : “Peu importe que je sois le numéro un, le numéro deux ou le numéro trois dans la hiérarchie, mon envie est d’aider l’équipe au maximum. Et si je peux jouer avec Lukaku, c'est encore mieux car je crois qu'on est complémentaires."

"La saison de Romelu Lukaku ne change rien. Il reste le numéro un en équipe nationale. Mais je me sens prêt à reprendre le flambeau en cas de besoin", a conclu Loïs Openda qui se concentre à 100% sur les Diables rouges, même s'il n'exclut pas de disputer l'Euro espoirs en juin prochain.

Faes : "L'arrivée de Tedesco est une bonne chose pour moi"

Le défenseur Wout Faes était le second joueur à venir en conférence de presse. Contrairement à Openda, l'ancien Anderlechtois connaît une saison très difficile à Leicester même s'il est titulaire indiscutable dans l'axe de la défense.

Pourtant, Faes estime se sentir mieux que jamais en équipe nationale où il grimpe dans la hiérarchie : "Avec l'arrêt de Toby Alderweireld, il y a un concurrent de moins et je suis très motivé pour prendre sa place", a expliqué le chevelu Faes qui pense que l'arrivée d'un nouveau sélectionneur est "une bonne chose" pour lui et "une nouvelle chance".

"Mais maintenant, je dois montrer que je mérite cette chance", précise-t-il d'emblée, "j'aimerais bien devenir un leader du groupe."

Faes est également revenu sur la prise de contact avec Domenico Tedesco ce mardi : "Les premiers moments étaient chouettes, mais c'était court. Le sélectionneur a donné un petit meeting pour expliquer comment il voulait jouer. Nous jouerons haut et de manière agressive, ce qui me convient bien, je crois."