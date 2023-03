Leekens sur le choix de KDB comme capitaine: "Kevin est un vrai gagneur, il était le candidat idéal"

Un changement de brassard, ça le connaît. Lorsqu’il a promu Vincent Kompany au rang de capitaine en lieu et place de Thomas Vermaelen, lorsqu’il a pris la succession de Dick Advocaat en 2010, Georges Leekens n’a pas fait dans la dentelle. “Je trouvais que Thomas était un bon capitaine mais je m’en foutais du passé”, explique Long Couteau. “Pour moi, Vincent avait toutes les qualités requises sur et en dehors du terrain. Le caractère, la personnalité et sa capacité de communiquer avec ses équipiers, les adversaires, les arbitres ou la presse. Pour moi, le capitaine n’est pas seulement un bon joueur. C’est un leader né et le bras droit du coach.”