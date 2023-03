Les Belges à l'étranger: un premier but pour Dante Vanzeir avec New York Red Bulls, Benteke marque aussi

L'ancien attaquant de l'Union, 24 ans, est monté au jeu à un quart d'heure de la fin pour inscrire le but décisif moins de dix minutes plus tard (86e). C'est la première victoire de la saison pour New York Red Bulls, 9e de la Conférence Est avec 5 points en quatre matches. De son côté, Christian Benteke a trouvé aussi le chemin des filets avec son équipe de DC United, battue cependant 3-2 à New York City. Titulaire, Benteke a marqué à la 46e minute, dès la reprise, pour réduire alors le score (2-1). La formation de Wayne Rooney est 11e au classement avec 4 points. Les huit premiers se qualifient pour les playoffs.