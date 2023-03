Tedesco, la plus grande révolution depuis… Leekens

Par rapport à la liste de 26 de Roberto Martinez pour la Coupe du monde au Qatar en 2022, on dénombre huit absents : Mignolet, Alderweireld, Dendoncker, Witsel, Thorgan Hazard, Tielemans, Vanaken, Eden Hazard, Batshuayi et Mertens. S’il avait été fit, Youri Tielemans aurait été sélectionné par le coach italo-allemand. Et sur les 24 joueurs repris ce vendredi, 16 étaient présents à l’Euro. Soit un ratio de 66 %.

Deux choix sur trois de Tedesco sont donc les mêmes que Martinez. Et c’est beaucoup. Du moins, c’est inhabituel. Par le passé, les premières sélections des nouveaux sélectionneurs nous avaient habituées à un peu moins de nouveauté et de fantaisie. On analyse cela au cas par cas.

Martinez était resté dans les traces de Wilmots

Lorsqu’il avait donné sa première liste en tant que coach fédéral, Roberto Martinez avait conservé 76 % de la dernière sélection de Marc Wilmots. Seuls Jean-François Gillet, Ciman, Denayer et Nainggolan n’avaient pas été repris, en comparaison avec la liste des 23 de l’Euro 2016. Defour, Mirallas et Thorgan Hazard avaient, eux, fait leur retour.

La première sélection de Martinez. Gardiens : Courtois, Mignolet, Sels. Défenseurs : Alderweireld, Vertonghen, Lombaerts, Vermaelen, J. Lukaku, Meunier, Kabasele. Milieux : Witsel, Nainggolan, Dembélé, Fellaini, De Bruyne, Defour. Attaquants : E. Hazard, Mertens, R. Lukaku, Benteke, Origi, Batshuayi, Mirallas, T. Hazard, Carrasco.

Wilmots avait gardé l’ossature de Leekens

Pour sa première sélection comme sélectionneur intérimaire (il avait été confirmé par la suite), Marc Wilmots était resté dans les mêmes idées que son prédécesseur Georges Leekens, dont le départ avait surpris. 77 % de la sélection était la même que la précédente. Au sein de la liste de Willie, trois joueurs avaient disparu : De Bruyne (blessé) mais aussi Laurent Ciman et Maarten Martens. Au rayon des retours, Van Buyten revenait de blessure et Odoi faisait son apparition, tout comme le duo Vossen-Benteke en attaque.

La première sélection de Wilmots. Gardiens : Mignolet, Courtois, Gillet. Défenseurs : Alderweireld, Kompany, Lombaerts, Vermaelen, Vertonghen, Odoi, Van Buyten. Milieux de terrain : Chadli, Defour, Dembélé, Fellaini, Gillet, Eden Hazard, Mertens, Nainggolan, Simons, Witsel, Lukaku, Mirallas, De Camargo, De Ceulaer, Vossen, Benteke.

Leekens avait tout chamboulé

Le dernier sélectionneur à avoir fait une révolution pour sa première sélection, c’est Georges Leekens. En 2010, Long Couteau avait pris la succession de Dick Advocaat et n’avait pas fait dans la dentelle en conservant seulement 60 % de la liste précédente. Cinq nouveaux venus étaient à dénombrer : De Bruyne, Lepoint, Legear, Benteke et Ciman. Proto, Deschacht et Thijs effectuaient, eux, leur retour tandis que Emile Mpenza et Witsel (blessé) n’avaient pas été repris.