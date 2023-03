Zlatan Ibrahimovic de retour avec la Suède pour affronter les Diables Rouges

L'attaquant de l'AC Milan, 41 ans, effectue ainsi son retour avec la Suède qui doit affronter la Belgique le 24 mars à Solna puis l'Azerbaïdjan trois jours plus tard au même endroit et pourrait battre le record officieux de longévité du légendaire gardien italien Dino Zoff et devenir le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d'un championnat d'Europe. Ibrahimovic effacerait des tablettes Dino Zoff, qui avait joué contre la Suède le 29 mai 1983, à 41 ans, trois mois et un jour.