"Leipzig est une bonne équipe, avec beaucoup de qualité, qui a le vent en poupe", a déclaré lundi le milieu de terrain de 31 ans, absent pour cause de maladie lors du match aller, lors du traditionnel point presse à la veille de la rencontre. "Je m'attends à un match très énergique et difficile. Leipzig met toujours beaucoup d'intensité dans ses matchs. Je suis conscient qu'il y aura beaucoup de pièges demain".

Le Diable Rouge a déclaré qu'il aimerait gagner la Ligue des Champions, mais ce n'est pas une obsession. "Chaque championnat que nous jouons, j'essaie de le gagner. On perd plus qu'on ne gagne. J'ai déjà beaucoup gagné, donc j'ai de la chance. Nous essayons simplement de gagner des matchs et d'être la meilleure version possible de nous-mêmes".

De Bruyne a dû se contenter d'une brève apparition de 11 minutes samedi à Crystal Palace samedi. L'entraîneur Pep Guardiola, qui s'est présenté devant la presse après la sortie du Belge, a commenté le niveau de forme de son milieu de terrain. "C'est une saison difficile pour tout le monde, y compris pour moi, avec, par exemple, la Coupe du monde qui est tombée en plein milieu", a déclaré l'Espagnol. "Kevin a de grandes qualités pour donner des passes décisives et marquer des buts, nous le savons. Il peut faire une passe décisive comme personne d'autre. Quand cela devient plus difficile, il doit revenir aux principes de base du jeu. Si cela fonctionne, les buts et les passes décisives tomberont naturellement."