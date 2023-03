Les Diables rouges à l'étranger: Strasbourg, avez Matz Sels, remonte deux buts et accroche Marseille

Réduit à dix depuis la 29e minute et le rouge de Leonardo Balerdi, Marseille parvenait à inscrire deux buts grâce à l'ancien Anderlechtois Chancel Mbemba (49e) et à un penalty d'Alexis Sanchez (76e). Jean-Eudes Aholou inscrivait un doublé en fin de match (88e et 89e) pour permettre à Strasbourg d'obtenir un point.