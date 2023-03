Diables Rouges: Hansi Flick envisage un rajeunissement de la Mannschaft, Müller absent cette saison

"Thomas Müller sera absent lors des deux prochaines périodes internationales (en mars et en juin, ndlr)", a avoué le sélectionneur allemand dans une interview accordée à Kicker. L'Allemagne, en tant qu'organisatrice, est directement qualifiée pour l'Euro et ne peut donc se préparer qu'avec des matchs amicaux. Ils débuteront avec le Pérou le 25 mars et, trois jours plus tard, contre la Belgique. "Je me suis mis d'accord avec Thomas, car je veux donner une chance aux jeunes de la Mannschaft. Ce n'est pas pour autant que sa carrière internationale est terminée. Cela serait insensé de fermer la porte à un tel joueur."

Müller était déjà présent dans l'équipe en 2014 quand l'Allemagne est devenue championne du monde au Brésil. Ensuite, il a été écarté par Joachim Löw, entre 2019 et début 2021, date à laquelle il a réintégré la Mannschaft pour le début de l'Euro. Au Qatar, il a également fait partie de l'équipe allemande qui a été éliminée en phase de groupes. Après l'échec de la Coupe du monde, Müller avait exprimé des doutes quant à son avenir en tant qu'international, mais il a entre-temps fait part de sa motivation à poursuivre jusqu'à l'Euro 2024.