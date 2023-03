À 35 ans, le portier de Bruges a désormais envie de se focaliser sur son club, après avoir défendu la vareuse de l’équipe nationale à 35 reprises.

Il serait le troisième Diable à quitter le navire après Eden Hazard et Toby Alderweireld, alors que Domenico Tedesco dévoilera sa première sélection ce vendredi 17 mars 2023.

Le récent Soulier d'Or totalise 35 caps en 129 sélections en équipe nationale. Il a été appelé pour la première fois chez les Diables en mars 2011 pour le match en Autriche (0-2). Un temps titulaire, il a été barré par Thibaut Courtois, dont il a été la doublure lors de trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) et deux Euro (2016 et 2020).