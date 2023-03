Eden Hazard va-t-il la jouer comme Gareth Bale ? Les avis sont divisés à propos de son avenir au Real Madrid

Discussions will take place in the next weeks between Real Madrid and Eden Hazard’s camp — his last appearance in La Liga was on September 11. 🇧🇪 #Real



Feeling internally is for Hazard to leave the club in the summer, in case of good bid/opportunity.



La seconde, prônée par le média anglais The Athletic, jure que le joueur ne veut pas s’asseoir sur son gros salaire et milite pour garder une certaine stabilité familiale. Deux informations de sources fiables mais diamétralement opposées. “Eden Hazard a l’intention de rester au Real Madrid jusqu’à l’expiration de son contrat en 2024”, titre The Athletic, ce mardi.

Selon le média anglais, Eden Hazard a organisé une réunion avec son équipe en février. Objectif : faire le point sur son temps de jeu catastrophique. “Même s’il n’était pas certain qu’une décision serait prise à ce moment-là. Mais Hazard et son entourage sont parvenus à un consensus il y a quelques semaines et le joueur de 32 ans souhaite rester à Madrid pour diverses raisons professionnelles et personnelles”, affirment nos confrères.

Les raisons évoquées sont toujours les mêmes : il est le joueur le mieux payé de l’effectif et il n’a pas l’intention de renoncer à son salaire tandis que sa famille se sent bien à Madrid. Pour rappel, Hazardinho gagne près de 25 millions d’euros bruts du côté de Madrid. De plus, son fils Leo a rejoint les équipes de jeunes du Real Madrid. Bref, la fratrie Hazard se sent comme des poissons dans l’eau dans la capitale. Autre argument avancé par The Athletic : aucun club ne s’intéresse à lui. “L’attaquant ne négocie avec aucune autre équipe et n’a reçu aucune offre formelle de la part d’autres clubs”, poursuit le média en ligne.

Hazard va-t-il la jouer comme Gareth Bale ?

La situation du Belge de 32 ans fait fortement penser à celle de Gareth Bale avant lui. Souvenez-vous : le Gallois, acheté pour plus de 100 millions d’euros en 2013, avait d’abord enchanté le Santiago Bernabeu. Avant de tout doucement penser davantage à sa future vie dans le golf que son présent madrilène. Sans jouer, il avait alors choisi de rester au Real jusqu’à la fin de son contrat pour partir libre en juillet 2022.

Le Brainois a coûté plus cher que son prédécesseur, car les Merengue avaient déposé environ 100 millions d’euros (88,3 millions de livres sterling, 107,6 millions de dollars) sur la table pour l’arracher à Chelsea. Avec les bonus, le prix pouvait grimper jusqu’à 160 millions d’euros ! Vu qu’il a rarement fait soulever les supporters de leur siège, ces différents suppléments ne seront jamais atteints. Mais son coût a dépassé les 101 millions du Gallois.

À la fin de son aventure, Gareth Bale était autant apprécié que détesté par ses coéquipiers. Notamment à cause de son drapeau : “Pays de Galles, Golf puis le Real Madrid dans cet ordre”. Cette mésaventure n’arrivera pas à Eden Hazard. Il est toujours aussi apprécié à la Casa Blanca. Même si son salaire commence tout doucement à faire jaser. “Dans le vestiaire, les coéquipiers d’Hazard apprécient sa bonne humeur mais ils estiment qu’il n’est plus capable de rivaliser avec les autres joueurs. C’est également l’avis de l’encadrement”, précise The Athletic.

Le joueur va-t-il ronger son frein ?

Aucune discussion ne serait donc prévue entre les différentes parties. Et ce même si la relation entre Ancelotti et Hazard est chaotique. Parce que le Brainois reste déçu de sa situation. On lui avait assuré cet été qu’il aurait des opportunités de se montrer. Notamment comme remplaçant de Karim Benzema. Mais cela n’a jamais été le cas alors que le Français a connu des zones de turbulences et quelques blessures.

Avant la Coupe du monde, il avait affirmé qu’il partirait si le club le décidait. Selon The Athletic, le Belge a déjà changé d’avis. “Le Belge est déterminé à rester à Madrid, même si on lui demande de partir.”

Du coup : partira, partira pas ? Réponse cet été avec, certainement, de nombreuses informations contradictoires à venir.