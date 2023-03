La première sélection de Tedesco bat de l’aile: qui pour remplacer Trossard, Doku et les Hazard?

Les examens approfondis réalisés ce dimanche et ce lundi devraient donner davantage de certitudes à Domenico Tedesco, qui annoncera sa première sélection dans dix jours, le 16 mars. Le nouveau patron des Diables rouges pourrait bien devoir totalement renouveler l’aile gauche dont disposait Roberto Martinez à la Coupe du monde.

En plus de Trossard, il devra très probablement se passer de Thorgan Hazard (blessure musculaire) et bien évidemment de son frère Eden qui a décidé de ne plus porter le maillot de l’équipe nationale. Mais également de Jérémy Doku, qui aurait pu être une alternative pour cette aile gauche. Le Rennais s’est en effet blessé à la cuisse ce dimanche soir face à l’OM et l’inquiétude est déjà grande puisqu'il est coutumier de ce genre de problème musculaire.

Carrasco seul habitué

Difficile de connaître les besoins exacts de Domenico Tedesco qui pourrait évoluer dans un système différent de celui de Martinez, mais Yannick Carrasco risque bien d’être le seul vrai ailier gauche disponible. Même si elles ne sont pas légion, d’autres solutions existent si Tedesco décide d’utiliser Carrasco dans les mêmes conditions que Martinez : sur le flanc et non en tant qu’ailier offensif.

Dries Mertens et Charles De Ketelaere peuvent basculer sur l’aile, même s’ils sont surtout habitués à jouer dans l’axe. Il existe aussi la possibilité d’appeler des “nouveaux” ou des “anciens”. Nacer Chadli, qui performe bien à Westerlo, a une vraie longueur d’avance sur Adnan Januzaj, qui commence seulement à reprendre du temps de jeu en Turquie. En revanche, Chadli est souvent utilisé comme numéro 10 cette saison.

Le nouveau sélectionneur pourrait donc plutôt se tourner vers l’Anderlechtois Francis Amuzu, qui enchaîne les bonnes sorties, le Genkois Mike Trésor ou le Malinois Nikola Storm. À moins qu’il ne convoque un Diablotin : l’Anversois Michel-Ange Balikwisha (21 ans) ou surtout Johan Bakayoko (19 ans), qui pourrait être récompensé de sa superbe forme au PSV (il a encore marqué ce dimanche), même s’il affectionne surtout le côté droit.

Notons que Domenico Tedesco devra aussi se passer de Youri Tielemans (cheville), alors que Toby Alderweireld, sorti blessé face à l’Union SG, est incertain. La Belgique ira en Suède le 24 mars en guise de premier match du groupe F des éliminatoires pour l’Euro 2024, puis se rendra en Allemagne quatre jours plus tard pour une joute amicale.