Jérémy Doku a retrouvé ses jambes de feu: "Le meilleur moyen de ne pas se blesser, c'est d'enchaîner"

Épargné par les blessures depuis désormais plus de quatre mois, l’ailier vient d’enchaîner quatorze apparitions après la Coupe du monde. Il est même parvenu à disputer les 120 minutes du match d’Europa League de jeudi. “Franchement, même moi j’étais choqué de pouvoir jouer 120 minutes. Même à la fin, je courais encore. Je me disais 'Jérémy t’es en forme' ! Ça me fait du bien car ça faisait longtemps”, a-t-il confié samedi en conférence de presse.

Ce retour est une aubaine pour le Stade Rennais qui peut compter sur son Diable rouge pour suppléer son maître à jouer Martin Terrier (ligament croisé), forfait pour le reste de la saison. Mieux encore: Doku vient de prouver qu’il pouvait accumuler les minutes, tout en restant décisif.

Auteur de l’assist puis d’une énorme chevauchée victorieuse dans les deux matchs de barrage d’Europa League contre le Shaktar, l’ailier a cette fois inscrit lui-même le but de la victoire dans le derby à Nantes (1-0), au bout d’un enchaînement de dribbles.

”J’ai enchaîné, physiquement ça va mieux, se réjouit l’ancien Anderlechtois. Mais aussi mentalement bien sûr. Quand tu joues et que tu enchaînes les matchs, tu commences à avoir la confiance, à tenter des trucs que tu n’aurais peut-être pas faits. C’est la grande différence.”

Reste désormais à éviter une rechute. “J’ai un profil très explosif, donc j’ai plus de chances de me blesser. Je fais donc toujours plus attention à la récupération, à ce que je mange, au sommeil, qu'avant. Le meilleur moyen de ne pas se blesser, c’est d’enchaîner, et c’est ce que je suis en train de faire.”