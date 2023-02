Arthur Theate a retrouvé sa place de titulaire à Rennes: "Je ne suis jamais revanchard"

”C’était un match important à l’extérieur”, a confié Arthur Theate à Ouest France. “On le sait dans la situation actuelle. On a eu cette élimination jeudi (en Europa League). On avait à cœur pour nous de prendre les trois points aujourd’hui et c’est ce qu’il s’est passé.”

Durant toute la partie, le défenseur de 22 ans a semblé rempli d’une énorme détermination, comme s’il souhaitait envoyer un message à son entraîneur. “Je ne suis jamais revanchard”, a-t-il répondu. “J’essaie de faire mon boulot, d’aider l’équipe comme je peux sur le terrain. Tant mieux d’avoir gardé le zéro.”

En concurrence avec Belocian et Rodon, Theate devra désormais confirmer pour retrouver son statut d’indéboulonnable qu’il avait acquis rapidement dès son arrivée l’été dernier. “Le coach est là pour faire les choix. Ce n’est pas un sujet sur lequel j’aime venir, j’ai envie de jouer tous les matches, toutes les minutes. Après, le coach est là pour faire les choix et c’est comme ça que je le prends. Ça m’a permis de travailler, de faire une bonne semaine de travail et d’être prêt pour aujourd’hui.”