Le très bel assist de Trossard qui permet à Arsenal de consolider sa place de leader (vidéo)

Les Gunners ne se sont pas laissé abattre et ont finalement pris l'avantage grâce à un beau centre de Trossard à destination de Gabriel Martinelli (46e) qui a marqué l'unique but de la rencontre.

Wout Faes a joué les 90 minutes pour les Foxes alors que Youri Tielemans est monté à la 62e minute. Dennis Praet (77e) et Timothy Castagne (85e) ont eux cédé leur place dans le dernier quart d'heure. Du côté d'Arsenal, Trossard a été autorisé à se reposer avant la fin du match (70e).

Dans un même temps, Everton, Southampton et Nottingham Forrest ont perdu. Everton, avec Amadou Onana, s'est fait surprendre 0-2 contre Aston Villa par Ollie Watkins (63e) et Emiliano Buendia (81e). Unai Emery a maintenu Leander Dendoncker sur le banc de Villa.

Southampton a dû concéder une défaite 1-0 contre Leeds. Junior Firpo (77e) a porté le coup de grâce. Romeo Lavia a joué l'intégralité du match pour les Saints. West Ham s'est rassuré face à Nottingham Forrest en marquant quatre buts en un quart d'heure entre les 70e et 85e minutes. Orel Mangala n'a pas eu de minutes de telmps de jeu chez les Trees.

Au classement, l'écart entre Arsenal (57 points) et le Manchester City de Kevin De Bruyne (52 points) est à nouveau de cinq points, en attendant la déplacement des Citizens à Bournemouth. Leicester campe en 14e position avec 24 unités, Everton (21 points) et Southampton (18 points) sont dans la zone dangereuse aux 18e et 20e places.