Cela vous a donné un boost d’avoir été contacté par Domenico Tedesco, le nouveau coach fédéral ?

”Oui, cela faisait plaisir de recevoir un message de sa part. Je suppose qu’il a voulu tâter le terrain en contactant les membres du conseil des joueurs.”

Il a déjà fait savoir qu’il ne tient pas compte de l’âge, et il a donné Messi et Chiellini comme exemples. Vous êtes prêt à devenir le Chiellini des Diables ?

”Selon moi, Chiellini a gagné un très beau prix à ses 36 ans (NdlR : à un mois près, il avait 37 ans). Donc je suis prêt à remplir ce rôle. Le coach fédéral doit choisir la meilleure équipe possible. Ce n’est pas parce qu’on sera dans l’équipe pour les matchs du mois de mars (en Suède et en Allemagne) qu’on sera titulaire à l’Euro 2024. Mais pour le moment, je me sens très bien et je veux le montrer semaine après semaine.”

Vertonghen, ici contre le Maroc, a été bon à la Coupe du monde. ©PDV

C’est votre réponse à ceux qui estimaient que vous étiez trop vieux pour poursuivre comme Diable rouge.

”Je veux continuer à jouer le mieux possible. Beaucoup de choses ont été dites à la Coupe du monde. Ce n’était pas toujours agréable à entendre ou lire et cela a augmenté la pression sur mes épaules, mais je suis content d’avoir tiré mon épingle du jeu. Ne croyez toutefois pas que j’ai livré mes prestations parce que j’avais envie de prouver que mes détracteurs avaient tort. Mon seul objectif est de vouloir gagner chaque match, que ce soit à Anderlecht ou en équipe nationale.”

Vous avez revu les images contre la Croatie ?

”Non. Je ne regarde presque jamais des matchs que j’ai joués, et surtout pas des matchs pareils. Parfois, j’ai vu passer des images lors de l’une ou l’autre revue de l’année 2022. Mais je n’y ai pas prêté trop attention.”

L’élimination au premier tour est digérée ?

”Bien sûr que j’aurais aimé passer au second tour. Mais de temps en temps, ce n’est pas plus mal que quelque chose de pareil arrive. Ne fût-ce que pour qu’il y ait un certain changement et de nouveaux stimuli. C’était peut-être le signe que cela devait arriver. Le match de préparation contre l’Égypte n’était déjà pas bon. Normalement, on a deux ou trois semaines pour nous préparer. Nous n’avons pas pu redresser la barre après ce match contre l’Égypte. Nous n’avons pas trouvé la solution, et certainement pas dans les deux premiers matchs du Mondial. Espérons que cette déception aura un effet positif sur la suite.”

Quelles sont les leçons à tirer de ce Mondial ?

”De temps en temps, certaines choses sont cachées quand on gagne en jouant mal. Ici, on n’a pas bien joué et on n’a pas gagné. Cela a provoqué certaines irritations, des frustrations et des discussions tactiques. De temps en temps, ce n’est pas plus mal d’en parler ouvertement.”