Romelu Lukaku rend hommage à son coéquipier décédé dans les tremblements de terre en Turquie

Romelu Lukaku avait côtoyé Christian Atsu du côté d’Everton à l’époque. Le joueur officiait désormais en Turquie du côté d’Hatayspor. La veille du séisme, il devait rentrer en France voir sa famille mais a annulé son vol car il se sentait bien dans le vestiaire après avoir marqué. Notre Diable Rouge lui a rendu hommage après avoir marqué avec l’Inter contre l’Udinese et aussi sur Instagram. “Repose en paix mon frère. Celle-ci est difficile à accepter. C’était génial de te côtoyer toi, ton humilité, ton amour de Dieu, la façon dont tu travaillais à l’entraînement et l’amour que tu avais pour ta famille et tes enfants. Que Dieu donne toute la force nécessaire à ta famille. Que dieu bénisse ton âme, je t’aimerais toujours”.