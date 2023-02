Frustré par le résultat, le Diable rouge a eu un langage fleuri envers l’un de ses coéquipiers, Nicolo Barella. C’est en première mi-temps que le Belge s’est fait filmer au moment où il parlait mal à l’Italien. “Cela suffit ! Tu ne fais pas ça ! Fils de P***”, balançait Big Rom.

Aria arcobaleno in casa Inter.



Lukaku chiama figlio di puttana Barella. Tutto sotto controllo. pic.twitter.com/FJGFADMaLR — Il Fratello di Zielu (@zielulife2) February 13, 2023

L'Inter de Lukaku accroché à la Sampdoria

Romelu Lukaku et l'Inter Milan ont été accrochés à la Sampdoria (0-0) pour le compte de la 22e journée du championnat d'Italie de football.

L'attaquant des Diables Rouges, 29 ans, titulaire, a été remplacé à la 67e minute. Il a aussi été impliqué dans une altercation verbale avec son coéquipier Nicolo Barella.

Avec désormais 44 points, l'Inter, 2e, navigue à 15 unités du leader Naples. La Sampdoria est avant-dernière avec 11 points et est à six points désormais de Vérone, vainqueur plus tôt dans la soirée de Salernitana grâce à un but de Cyril Ngonge, 18e et dernier rélégable.