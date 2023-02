”Il doit être capable d’enchaîner ce genre de performance” : tiens tiens, revoilà le vrai Jérémy Doku !

Crochet, double contact, rapidité, cassage de rein, tir sur la transversale… Jérémy Doku était au four et au moulin. Le public avait oublié à quel point l’ailier possède un talent spécial. Forcément, le revoir à ce niveau était une surprise. Mais pas pour Bruno Genesio, très fier des efforts de son joyau de 20 ans. “C’est une bonne nouvelle”, a commencé son entraîneur qui lui a fait confiance jusqu’au coup de sifflet final, une première depuis le 1er mai 2021. “Ce n’était pas prévu, mais il a fait beaucoup de différences.”

Pour le coup, les chiffres ne contredisent pas celui que l’on surnommait Pep Genesio du côté de Lyon. En tout, il a réussi douze de ses vingt dribbles (une première en Europe cette saison), offert une passe clé, tenté cinq frappes (dont une a terminé sur la barre) tandis que l’un de ses centres s’est retrouvé dans le but grâce à un adversaire. “Il a été intelligent, il a su varier son jeu. Il a été à l’origine du but, c’est une belle récompense. Il a aussi fait les efforts défensifs, c’est un point encourageant. Il faut qu’il continue et qu’il soit capable d’enchaîner ce genre de performance", a poursuivi l'entraîneur.

Un physique retrouvé… sur la durée ?

En Bretagne, personne n’a jamais contesté le talent de l’ancien mauve. Si Sulemana, son principal concurrent, a pris la poudre d’escampette du côté de Southampton cet hiver pour 25 millions, pas question pour les dirigeants de perdre leur nouveau numéro 10.

Au club, tout le monde est persuadé que Jérémy va redevenir Doku… sur la durée. À commencer par Arthur Theate. “Il a eu deux saisons compliquées avec beaucoup de blessures mais c’est une personne qui prend soin de son corps, qui travaille pas mal, qui fait ce qu’il faut”, avait commencé le défenseur pour la RTBF. “Il a eu un coup de malchance sur les deux dernières, il est très musclé : est-ce que c’est ça qui l’a fait flancher plus vite que quelqu’un de moins musclé ?”

Une question qui mérite d’être posée. Jérémy Doku a un jeu particulier qui met son corps à rude épreuve. Depuis son plus jeune âge, son éclosion est programmée. Peut-être que physiquement, il n’était pas armé pour tous ses changements de rythme. Face à ce constat, Bruno Genesio s’est montré plus que patient avec le natif de Borgerhout.

À nouveau blessé musculairement en début de saison, Doku n’a plus connu aucune gêne depuis fin octobre. Pourtant, il n’a été titularisé en championnat qu’à trois reprises en onze rencontres. Le temps dont le corps de la pépite a eu besoin pour se remettre à l'endroit. Pour Theate, le professionnalisme du joueur ne peut pas être mis en cause. “En tout cas, c’est un gars positif, qui aime ce qu’il fait, c’est pour ça qu’il a autant de folie dans son jeu. Il sait que ce n’est pas le meilleur moment de sa carrière mais je le côtoie au quotidien et je le vois s’améliorer. Quand il va recevoir sa chance, il la saisira pleinement. C’est un sujet assez difficile pour moi car je l’apprécie tellement que je ne suis pas objectif. Sur la deuxième partie de saison, on va voir un Jérémy plus déterminé que jamais car c’est sa volonté”, a-t-il assuré avant la rencontre.

Jérémy Doku : “Je dois être plus décisif”

Côté Rennais, on s’est évidemment montré déçu après la défaite face à Toulouse. Mais ce retour en forme est une excellente nouvelle dans le marasme breton. Avec le départ de Sulemana et la blessure de Terrier, il va devoir batailler avec Toko Ekambi sur la gauche. Une concurrence qui devrait servir les intérêts de l'actuel sixième de Ligue 1. Dans les médias, sa prestation a également été saluée.

L’Equipe lui octroie la note de 6 et est le seul joueur de son équipe à faire partie des tops. “Préféré à Toko-Ekambi, il a été l’un des rares – avec Doué en deuxième période – à poser des problèmes au TFC. Il n’a pas tout réussi et il a manqué de réussite sur une frappe enroulée repoussée par la barre (44e) mais ses efforts ont payé sur le but rennais (55e)”, expliquent nos confrères.

Si son nom ne va pas apparaître sur les feuilles de statistiques, il s’est tout de même montré décisif. Grâce à son accélération supersonique, il a poussé Anthony Rouault à la faute. “Je pensais qu’on allait revenir, malheureusement on n’est pas revenus. C’est dommage, car on est vraiment venus pour gagner”, a-t-il assuré pour Amazon Prime.

Pour 2023, son objectif est clair : “Personnellement, je dois aussi continuer comme ça, être plus décisif.” S’il poursuit sur sa lancée et que son corps le laisse tranquille, il n’y a aucune raison que cela ne soit pas le cas. Et il sera d’ailleurs difficile de croire que Domenico Tedesco ne tombera pas sous son charme pour animer le côté gauche des Diables rouges.