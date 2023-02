Frankie Vercauteren a hâte de travailler avec Tedesco: “Contrairement à d’autres, je connais ma place”

Vercauteren faisait partie de la task force qui a été charmée par Tedesco. “Ses réponses m’ont convaincu. J’ai hâte de travailler avec lui. Et – contrairement à d’autres – je connais ma place. Je suis directeur sportif, Domenico est le coach fédéral. Bien sûr que je peux partager mes idées avec lui, mais c’est lui qui décide. Je travaillerai dans l’ombre et je vais créer les meilleures conditions possibles pour Domenico.”

Avec les mots “contrairement à d’autres”, Vercauteren fait sans doute allusion à Vincent Kompany, qui s’est mêlé de son travail comme T1 à Anderlecht avant de le faire mettre à la porte. On le sait : les deux n’avaient pas les mêmes idées concernant le jeu à développer. Qui dit que Vercauteren sera sur la même longueur d’onde que Tedesco, qui est considéré comme un coach très moderne ? “C’est un sentiment que j’ai eu dès le début.”

Il n'est pas question d'un retour permanent en Belgique. On habitera encore en Russie mais je serai souvent en Belgique.

Vercauteren ne va donc pas mettre des bâtons dans les roues de son coach fédéral. “Non, je suis content d’être directeur technique. Je serai encore présent sur le terrain – ne croyez pas que je serai toujours dans mon bureau – mais plus pour donner des entraînements. J’aurais d’ailleurs déjà dû être directeur technique à Anderlecht, mais les circonstances en ont décidé autrement.”

Étonnamment, Vercauteren va rester domicilié en Russie. “Il n’est pas question d’un retour permanent en Belgique, on habitera encore en Russie. Mais bien sûr que je serai souvent ici. Ma famille a un visa jusqu’à cet été, donc elle peut souvent me rejoindre ici. Et moi, j’ai un visa pour faire des allers et retours jusqu’en novembre. On trouvera bien des solutions. On pourrait se rencontrer à Istanbul (NdlR : où les voyageurs en provenance de Moscou font une escale) aussi, même si – hélas ! – ce n’est pas un endroit idéal pour le moment.”

Vercauteren, qui a refusé plusieurs offres “dont quelques-unes qui étaient très intéressantes”, est très motivé. “Mes ambitions ? Gagner des prix. C’est la seule chose qui manque à cette génération. Mais ce ne sera pas évident.”