Coupe du monde des clubs : le Real Madrid en route vers son 5e sacre mondial, mais sans Courtois

Le champion d’Afrique en titre a tenu le score vierge durant 41 minutes, jusqu’à ce qu’une erreur défensive permette à Vinicius Jr. de débloquer le score. Federico Valverde a fait le break quelques secondes après la pause, mais un penalty (faute de Camavinga) a ensuite permis aux Égyptiens de réduire le score (65e).

Buteur après 15 secondes

Le Real Madrid s’est alors mis à douter. Et le penalty de Modric stoppé par Mohamed El Shenawy (87e), le portier égyptien entraîné par le Belge Michel Iannacone, n’a rien arrangé. Il a fallu un joli mouvement de Rodrygo (90e+2) puis une reprise de Sergio Arribas (90e+8), monté… 15 secondes plus tôt pour sa deuxième apparition en équipe A, afin d’assurer au Real sa place en finale samedi contre Al Hilal, champion d’Asie sortant.

Depuis la création de la compétition en 2000, seuls trois clubs ont empêché une équipe européenne de l’emporter. Aucun n’était asiatique ou africain : ils étaient tous les trois brésiliens. Et les vainqueurs successifs de la Ligue des champions n’ont plus perdu le moindre match dans ce tournoi depuis 2012 et la finale laissée par Chelsea aux Corinthians. Les neuf éditions suivantes se sont donc soldées par un triomphe européen, dont quatre pour le Real, qui pourrait ajouter un cinquième ce samedi.

Cette finale face aux Saoudiens d’Al Hilal (victorieux de Flamengo mardi soir) se disputera toutefois sans Thibaut Courtois. Touché aux adducteurs dimanche lors de l’échauffement à Majorque, le portier belge ne sera pas en mesure de rejoindre le groupe au Maroc pour la finale, malgré la possibilité évoquée par Carlo Ancelotti mardi en conférence de presse.

Le Real ne devrait pas non plus prendre de risque avec Karim Benzema et Eder Militão, qui resteront aussi à Madrid avec l’objectif d’être prêts pour les prochains rendez-vous… qui seront nombreux : huit en cinq semaines, dont la Ligue des champions et la Coupe du Roi. Quant à Eden Hazard (genou), il pourrait ne plus être apte au service avant le mois de mars.