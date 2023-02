Avec une bonne montée de Lukaku, l’Inter enfonce Milan dans la crise

Sans Charles De Ketelaere et Aster Vranckx (sur le banc), mais avec Divock Origi (titulaire) et Alexis Saelemaekers (monté à la 55e), les Rossoneri n’ont montré des signaux positifs que durant les vingt dernières minutes. Grâce à la vitesse de Rafael Leão et Brahim Diaz.

Mais avant cela, le début de rencontre était totalement à l’avantage des Nerazzuri. Tant au score, avec la tête de Lautaro Martinez tombée sur coup de coin (34e), que dans les échanges : 76 % de possession, 9 tirs à zéro et quasiment trois fois plus de passes réussies et de duels gagnés que les Rossoneri.

Dépassé dans tous les secteurs, Stefano Pioli a donc tenté de réajuster certains éléments, avec notamment les montées de Leão à la place d’Origi (trop isolé devant), pour apporter de la percussion, et de Brahim Diaz, pour créer un lien entre l’entrejeu et l’attaque. Les Milanais ont alors mieux évolué. Ou plutôt, ils ont empêché l’Inter de poursuivre sur leur lancée.

La première tentative sérieuse de l’AC n’est en effet survenue qu’à la 75e minute. L’entrée de Romelu Lukaku (71e) a quant à elle d’abord été timide (il n’a touché son premier ballon qu’après 9 minutes), mais elle a ensuite permis à l’Inter de monopoliser davantage le cuir, via de longs ballons en sa direction.

Le Diable rouge aurait aussi pu faire le break au bout d’une action en pivot (84e), s’il n’avait pas évité la faute sur son défenseur, ou sur sa frappe à la 95e. Il aurait aussi pu donner un assist si Lautaro Martinez n’avait pas été signalé hors-jeu pour quelques centimètres. Mais qu’importe : l’Inter l’emporte pour reprendre sa deuxième place au classement. Et l’AC plonge encore.