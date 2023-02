Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Eden Hazard, blessé au tendon rotulien

Un nouveau pépin qui vient déjà s'ajouter au manque de confiance du Brainois au Real Madrid. S'il avait été relativement épargné par les blessures physiques cette saison, il n'a plus du tout la confiance de Carlo Ancelotti qui ne l'utilise pratiquement plus. S'il a débuté en Coupe du Roi face à Cacereño début janvier, l'ancien de Chelsea n'a plus joué une seule minute en championnat depuis le 11 septembre.