Peu avant le repos, Tillman a donné l'avantage aux Rangers (45e+2), mais White a permis à Ross County, en grande difficulté cette saison, de recoller au score en deuxième période (65e). Barisic a finalement permis au club de Glasgow d'empocher les trois points avec un but une dizaine de minutes plus tard (75e) et d'ainsi rester dans la course au titre.

Nicolas Raskin a disputé ses premières minutes avec les Rangers en montant au jeu à la 83e minute. Le milieu de terrain de 21 ans a notamment rejoint une vieille connaissance du championnat belge sur la pelouse en la personne de Fashion Sakala, auteur de 16 buts en Pro League pour Ostende en 2020-2021.

Avec 61 points, les Rangers sont à 6 points du Celtic, qui compte un match de moins, en tête du classement de Premiership.