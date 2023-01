Diables rouges: Vercauteren serait le futur directeur technique, Tedesco pressenti comme coach

Depuis le départ de Roberto Martinez après la décevante Coupe du monde au Qatar, la fédération recherche un nouveau sélectionneur et un directeur technique, deux postes que l’Espagnol cumulait depuis septembre 2018. L’ancien Diable Rouge, Vercauteren, 66 ans, devrait donc devenir le nouveau DT. Depuis son départ de l’Antwerp fin mai 2021, il était sans employeur. Vercauteren a déjà travaillé pour l’URBSFA en 2008 et 2009, d’abord comme adjoint du sélectionneur des Diables René Vandereycken, entre mai 2008 et avril 2009 et après le licenciement de ce dernier comme T1 ad interim, entre avril et septembre 2009, jusqu’à l’arrivée de Dick Advocaat.