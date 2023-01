Tielemans manque son pénalty mais Leicester et ses Belges écartent finalement Walsall (vidéo)

Tielemans a d'ailleurs manqué une occasion en or d'ouvrir la marque sur pénalty, peu après le retour des vestiaires (48e). Le milieu de terrain a vu sa tentative s'écraser sur le poteau gauche du but, mais Iheanacho a rassuré les siens en inscrivant l'unique but de la rencontre d'une frappe lointaine à la 68e minute.

Quelque cinq minutes plus tôt, Dennis Praet avait rejoint ses trois compatriotes sur la pelouse pour disputer la dernière demi-heure de jeu.

Leicester rejoint ainsi Manchester City, tombeur d'Arsenal vendredi soir, et Leeds, qui a éliminé Accrington Stanley samedi, en huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre, doyenne des compétition dans le monde.