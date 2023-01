Malgré la première titularisation de Trossard, Arsenal est éliminé de la FA Cup par Manchester City

Leandro Trossard n’a pas perdu son temps. Sept jours après sa signature à Arsenal, et seulement cinq jours après ses premières minutes, le Diable rouge a déjà fêté sa première titularisation avec les Gunners. Et pas pour n’importe quelle rencontre puisque les Londoniens affrontaient Manchester City dans un duel au sommet au quatrième tour de la FA Cup. Malheureusement, les Gunners ont été battus sur le plus petit écart par les Citizens, avec un but de Nathan Aké en deuxième période (1-0).