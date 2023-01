Löw, Villas-Boas et Pochettino : il y a au moins ces trois grands noms pour succéder à Martinez

Ça bouge à la fédération qui vise haut pour trouver un successeur à Roberto Martinez. La task force mise sur pied par l’Union belge s’est réunie mercredi et le fera encore jeudi et vendredi, pour avancer sur les dossiers du directeur technique et du sélectionneur.