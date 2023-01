”J’aurais choisi Thibaut Courtois” : plusieurs Diables estiment que De Bruyne ne devait pas être élu Meilleur belge à l’étranger

Les deux premiers ont été sacrés. Pas le troisième. Un choix qui a soulevé une certaine incompréhension. De Bruyne est passé par là et a raflé la mise pour la troisième fois consécutive devant le portier du Real. Certes, Kevin de Bruyne est un beau vainqueur et a incontestablement réalisé une grosse saison. Mais que pouvait faire El Muro de plus pour soulever le trophée ? Une chose est certaine, cette décision n’a pas été comprise par les Diables qui avaient fait du gardien le numéro un pour le trophée.

À commencer par Jan Vertonghen. “Ce sont deux prétendants”, a-t-il assuré pour VTM après la victoire du Citizen. “Mais Thibaut a remporté la Ligue des champions avec une performance incroyable en finale. Bien sûr, Kevin est un lauréat méritant. Avec une telle performance décisive, j’aurais probablement choisi Thibaut.”

Un avis partagé par les autres diables présents dans la salle. Comme la doublure de la Pieuvre en équipe nationale, Simon Mignolet. “Il a donné la Liga et la C1 à son club. Si vous pouvez faire autant de belles prestations en tant que gardien de but, le trophée vous revient. En finale de Ligue des champions, il est devenu immortel”, a-t-il déclaré avant la distribution du Belge à l’étranger.

Simon Mignolet, un Soulier d'or aussi fort dans la tête qu'avec les mains

Avec 769 points, KDB a devancé Courtois et ses 675 unités. Soit près de 100 points de plus ! Un écart important que personne n’avait vu venir. “Si je devais choisir, je prendrais Thibaut Courtois”, annonçait Hans Vanaken sur le tapis rouge en début de cérémonie. “Il a été le plus régulier et s’est montré très important pour son équipe. Il a remporté la Ligue des champions et a également été champion. Un gagnant plus que mérité.” Même son de cloche de la part de Toby Alderweireld. “La saison de Thibaut a été excellente avec cette Ligue des champions. Jusqu’en finale, il s’est montré comme le meilleur et a permis à son équipe de s’imposer.”

En tant qu’ex-Diable, l’entraîneur de l’USG, Karel Geraerts, s’était aussi mouillé. “Dans cette catégorie, il y a beaucoup de bons joueurs. Mais pour moi, il n’y a qu’un seul gagnant : Courtois. Il a gagné des prix et dégage tellement de confiance. Surtout, il met la Belgique sur la carte.”

”Ce que Courtois a fait, cela ne se fait pas”

Longtemps brouillés, les deux hommes entretiennent des rapports “normaux” désormais. En 2014, Kevin De Bruyne avait sorti une biographie. Dans “Kevin De Bruyne, Keep it simple”, il avait expliqué que Thibaut Courtois son ex et lui-même avaient connu un triangle amoureux. Une histoire dont le milieu de terrain était le grand perdant. “Ma petite amie de l’époque, Caroline, était avec des amies en voyage à Madrid”, écrivait le joueur qui évoluait alors à Wolfsburg. ” Thibaut a alors eu une liaison avec Caroline. Il l’a ensuite dit à une amie à moi, ce qui n’était pas si malin. Mais c’est mieux de l’avoir dit […] Des choses comme ça, ça ne se fait pas. Je le pense encore aujourd’hui. […] Avant, je m’entendais bien avec Thibaut, sans qu’on soit les meilleurs amis. Maintenant, les contacts sont plus professionnels.”

Cette affaire avait été très loin. Au point que Marc Wilmots, alors coach des Diables, avait dû intervenir. “L’entraîneur m’a demandé ce que je voulais faire. Courtois doit-il sortir de l’équipe ? C’est la question qu’il m’a posée […] Mais je ne trouve pas que j’ai le droit de faire exclure un joueur de l’équipe nationale parce qu’il a commis une faute. Il reste un bon gardien. J’ai donc dit qu’il pouvait rester.”

Pendant la Coupe du monde, un papier de L’Equipe avait fait beaucoup de bruit. Le journal français expliquait notamment que les deux joueurs ne se parleraient plus du tout. Plusieurs diables étaient d’ailleurs montés au créneau pour réfuter toutes les allégations faites par nos confrères.

En marge de la cérémonie du Ballon d’or 2022, les deux hommes ont semblé en bons termes. Bien évidemment, ils ne partiront pas en vacances ensemble. Mais ils ne sont en aucun cas un problème dans la vie de groupe de l’équipe nationale.

