Les Diables à l'étranger: Manchester City étouffe Wolverhampton, Dortmund émerge contre Augsbourg

Dès le coup d'envoi, City a fait en sorte que son adversaire aux portes de la zone relégation n'existe pas. Mais s'ils ont étouffé les Loups, les Cityzens n'avaient comptabilisé qu'un maigre total d'occasions quand De Bruyne a centré vers Haaland, qui a ouvert la marque de la tête (40e, 1-0).

A la reprise, Wolverhampton a coulé malgré les trois changements apportés par Julen Lopetegui. Haland a transformé un penalty accordé pour une faute de Ruben Neves sur Ilkay Gundogan (49e, 2-0) et a signé un triplé (57e, 3-0) avant de quitter le terrain (61e).

En Allemagne, sans Thomas Meunier blessé et Thorgan Hazard sur le banc, Dortmund s'est imposé 4-3 face à Augsbourg. Le BVB s'est montré nettement supérieur à son adversaire en première période et a pris deux fois l'avantage par Jude Bellingham (29e, 1-0) et Nico Schlotterbeck (42e, 2-1). Par contre, les visités n'étaient pas vraiment solides derrière, ce dont a profité Augsbourg avec grâce à Arne Maier (40e, 1-1) et un auto-but de Julian Ryerson (45e+2, 2-2).

La seconde période a presque suivi le même scénario avec Jamie Bynoe-Gittens, qui a redonné une nouvelle fois l'avance à Dortmund (75e, 3-2) et David Colina, qui a égalisé pour Augsbourg (77e, 3-3). L'avalanche de buts n'était pas terminée pour autant puisque Giovanni Reyna a donné la victoire à Dortmund (78e, 4-3). Après 16 journées, Dortmund occupe la 6e position (28 points). Augsbourg est 15e (15 points).

Aux Pays-Bas, Utrecht, avec Othman Boussaid pendant 81 minutes, s'est incliné 2-0 à Twente lors de la 17e journée. Grâce à Vaclav Cerny (45e+2, 1-0) et Virgil Misidjan (64e, 2-0), Twente conserve sa troisième place (34 points). Utrecht est 8e (26 points).